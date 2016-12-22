Власти США назвали «недопустимыми» ложные оповещения о ракетных угрозах

Ложные оповещения об угрозе ракетного удара являются «абсолютно недопустимыми», говорится в заявлении председателя американской федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) Аджита Пая, которое было опубликовано после объявленной на Гавайях ложной тревоги о ракетной угрозе.

«Ложное оповещение на Гавайях, является абсолютно недопустимым. Это вызвало волну паники по всему штату, ситуация усугубилась из-за того, что опровержение поступило только спустя 38 минут», — подчеркнул Пай. Он добавил, что ложные сообщения о ракетной угрозе «подрывают доверие общественности к системам оповещения и тем самым снижают их эффективность в случае реальной угрозы».

В заявлении отмечается, что правительство Гавайев «не располагало разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения».

Жители Гавайских островов получили ложное предупреждение об опасности атаки баллистических ракет 13 января. В сообщениях, которые были оправлены на мобильные телефоны, жителей призвали «немедленно искать убежище». Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж позже сообщил, что угроза ракетного удара была объявлена из-за того, что сотрудник ведомства по чрезвычайным ситуациям «случайно нажал не ту кнопку».

Ложная тревога поступила на фоне опасений, что до США может долететь баллистическая ракета из Северной Кореи. Пхеньян в конце 2017 года заявлял, что располагают оружием, которое способно нанести удар по американским базам в Тихом океане. В Вашингтоне в ответ предупредили, что готовы в случае необходимости отразить угрозу с запада.