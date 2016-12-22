Виновника ложной ракетной тревоги на Гавайях сняли с должности

Сотрудника ведомства по чрезвычайным ситуациям, который по ошибке отправил жителям штата Гавайи сообщение об угрозе ракетного удара, сняли с должности. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам представителя американских властей, сотрудник останется работать в ведомстве по чрезвычайным ситуациям, но на другой должности.

Ложное предупреждение о ракетном ударе жители Гавайских островов​ получили 13 января. В сообщениях, разосланных на мобильные телефоны граждан, им рекомендовали «немедленно найти убежище». Позднее губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж объяснил ложное оповещение о ракетном ударе «случайно нажатой кнопкой».