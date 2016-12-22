Виновника ложной ракетной тревоги на Гавайях сняли с должности
Политика, 00:15
0
Виновника ложной ракетной тревоги на Гавайях сняли с должности
Сотрудника ведомства по чрезвычайным ситуациям, который по ошибке отправил жителям штата Гавайи сообщение об угрозе ракетного удара, сняли с должности. Об этом сообщает Би-би-си.
По словам представителя американских властей, сотрудник останется работать в ведомстве по чрезвычайным ситуациям, но на другой должности.
Ложное предупреждение о ракетном ударе жители Гавайских островов получили 13 января. В сообщениях, разосланных на мобильные телефоны граждан, им рекомендовали «немедленно найти убежище». Позднее губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж объяснил ложное оповещение о ракетном ударе «случайно нажатой кнопкой».Председатель федеральной комиссии по коммуникациям США Аджит Пай назвал ложные оповещения «абсолютно недопустимыми». По его словам, такие сообщения «подрывают доверие общественности к системам оповещения и тем самым снижают их эффективность в случае реальной угрозы».
Президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с ложными ракетными тревогами. Он выразил надежду, что больше такие случаи не повторятся. «Отчасти это произошло из-за того, что люди находятся на грани, но, возможно, в конечном итоге мы решим проблему и им не придется больше быть на грани», — отметил Трамп.