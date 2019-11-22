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Что случилось за день. Главные новости РБК
Компания Курченко еще два года не будет платить долги Донбассу, куратора «мусорной реформы» уволили, интервью Юмашева о карьере Путина — главные новости в обзоре РБК
Валентин Юмашев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Курченко разрешили два года не платить долги перед Донбассом

Компания «Внешторгсервис», которая находится под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получила двухлетнюю отсрочку на выплату долгов перед предприятиями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Общий долг компании в Донбассе — около 25 млрд руб.

  • «Внешторгсервис», зарегистрированный в Южной Осетии, с 2018 года является единственным поставщиком угля Донбасса. Эта компания занимается эксплуатацией бывших украинских шахт и предприятий на территории самопровозглашенных республик.
  • По словам собеседников РБК, ВТС задолжал 2,5 млрд руб. добытчикам угля и 3 млрд руб. энергетикам, остальной долг относится к железнодорожникам и предприятиям снабжения. Другой источник говорит, что долг ВТС перед шахтами составляет около 8 млрд руб. Из-за невыплат по долгам на предприятиях ЛНР и ДНР проходят сокращения.
  • По соглашению ВТС сможет еще два года не выплачивать свои долги. Проценты на долг все это время начисляться не будут.

Главу российского «мусорного оператора» уволили

Денис Буцаев проработал руководителем «Российского экологического оператора» менее года. По словам источника, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

  • РЭО — это госкомпания, которая курирует всю систему обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. В начале ноября Буцаев рассказывал о проблемах в работе оператора «мусорной реформы» в интервью РБК.
  • Буцаев с 2013 по 2018 год работал в аппарате губернатора и в правительстве Московской области. Главой РЭО Дмитрий Медведев назначил его в феврале 2019 года.
  • Его причиной собеседники РБК называют нехватку аппаратного веса: ему не удавалось пролоббировать выделение средств для работы компании. На его место должен прийти Михаил Мень, который восемь лет был губернатором Ивановской области, с 2013 по 2018 год был министром ЖКХ, а сейчас работает аудитором Счетной палаты.

Юмашев рассказал о начале карьеры Путина и его попытках уйти в отставку

Валентин Юмашев, возглавлявший администрацию Бориса Ельцина, дал интервью Владимиру Познеру. В нем он рассказал некоторые ранее не известные подробности работы Владимира Путина в 1990-е годы.

  • По слова Юмашева, Путин, работавший тогда директором ФСБ, несколько раз порывался уйти в отставку. Его увольнения добивался и премьер Евгений Примаков, но в его защиту выступал лично Ельцин.
  • Осенью 1998 года, вскоре после того как Путин возглавил спецслужбу, Примаков потребовал от него организовать слежку за лидером «Яблока» Григорием Явлинским. Путин отказался и пригрозил уйти в отставку. «Я сейчас же пишу заявление об уходе, потому что я считаю, что мы уничтожим ФСБ, если оно будет заниматься такими делами», — передал его слова Юмашев.
  • По мнению Юмашева, Владимир Путин никогда не думал, что возглавит страну на два десятилетия. В 2024 году, когда истечет его второй подряд и четвертый по общему счету срок, президент уйдет в отставку, уверен Юмашев.

Тиньков обвинил Сбербанк в плагиате

По мнению банкира и предпринимателя Олега Тинькова, Сбербанк заимствует многие идеи Тинькофф Банка. «Сбербанк, хватит копировать, завидовать и подло хантить!» — написал он в Instagram.

  • В качестве примера Тиньков привел появление в мобильном приложении Сбербанка разделов, которые похожи на внедренные до этого в приложении Тинькофф Банка, например сервиса открыток.
  • Сотрудников банка Тинькова Сбербанк переманивает «тройными зарплатами». Правда, по мнению предпринимателя, его банк это переживет, потому что уходят к конкуренту не самые лучшие сотрудники.
  • При этом Тиньков добавил, что не имеет претензий к главе Сбербанка Герману Грефу, поскольку тот, скорее всего, «даже не знает про это». Всем этим занимаются менеджеры банка-конкурента, считает он.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, Валентин Юмашев, Олег Тиньков, Сергей Курченко
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Политика
Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили
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Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
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