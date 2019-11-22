Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Компания Курченко еще два года не будет платить долги Донбассу, куратора «мусорной реформы» уволили, интервью Юмашева о карьере Путина — главные новости в обзоре РБК

Валентин Юмашев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Курченко разрешили два года не платить долги перед Донбассом

Компания «Внешторгсервис», которая находится под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получила двухлетнюю отсрочку на выплату долгов перед предприятиями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Общий долг компании в Донбассе — около 25 млрд руб.

«Внешторгсервис», зарегистрированный в Южной Осетии, с 2018 года является единственным поставщиком угля Донбасса. Эта компания занимается эксплуатацией бывших украинских шахт и предприятий на территории самопровозглашенных республик.

По словам собеседников РБК, ВТС задолжал 2,5 млрд руб. добытчикам угля и 3 млрд руб. энергетикам, остальной долг относится к железнодорожникам и предприятиям снабжения. Другой источник говорит, что долг ВТС перед шахтами составляет около 8 млрд руб. Из-за невыплат по долгам на предприятиях ЛНР и ДНР проходят сокращения.

По соглашению ВТС сможет еще два года не выплачивать свои долги. Проценты на долг все это время начисляться не будут.

Главу российского «мусорного оператора» уволили

Денис Буцаев проработал руководителем «Российского экологического оператора» менее года. По словам источника, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.