Тиньков обвинил Сбербанк в зависти и копировании идей

При этом основатель Тинькофф Банка отметил, что не имеет претензий к Герману Грефу, поскольку тот, скорее всего, «даже не знает про это», а его «подставляют» менеджеры

Олег Тиньков (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Предприниматель Олег Тиньков заявил в своем Instagram, что Сбербанк копирует идеи Тинькофф Банка.

В частности, отметил он, Тинькофф Банк добавил в свое мобильное приложение раздел «Истории», а Сбербанк через два месяца сделал открытки. «Мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют; мы давным-давно дарили кожаные кардхолдеры — вот и они подделали под нас», — продолжил он. Кроме того, отметил Тиньков, приложение Сбербанка стало похожим на приложение его банка.

«#Сбербанк — хватит копировать😂 и завидовать и подло хантить!» — написал Тиньков в Instagram. Он также пожаловался, что Сбербанк «тройными зарплатами» переманивает инженеров и других сотрудников. «Мы, конечно, и это переживем, потому настоящие лидеры и инноваторы — это мы и у нас работают лучшие и самые умные люди! А туда уходят... ну сами понимаете кто», — отметил он.

При этом Тиньков добавил, что не имеет претензий к главе Сбербанка Герману Грефу, поскольку тот, скорее всего, «даже не знает про это». «Это его великие и типа прокаченные менеджеры, которые его подставляют», — написал Тиньков.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.