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Финансы ,  
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Тиньков обвинил Сбербанк в зависти и копировании идей
При этом основатель Тинькофф Банка отметил, что не имеет претензий к Герману Грефу, поскольку тот, скорее всего, «даже не знает про это», а его «подставляют» менеджеры
Олег Тиньков (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Предприниматель Олег Тиньков заявил в своем Instagram, что Сбербанк копирует идеи Тинькофф Банка.

В частности, отметил он, Тинькофф Банк добавил в свое мобильное приложение раздел «Истории», а Сбербанк через два месяца сделал открытки. «Мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют; мы давным-давно дарили кожаные кардхолдеры — вот и они подделали под нас», — продолжил он. Кроме того, отметил Тиньков, приложение Сбербанка стало похожим на приложение его банка.

«#Сбербанк — хватит копировать😂 и завидовать и подло хантить!» — написал Тиньков в Instagram. Он также пожаловался, что Сбербанк «тройными зарплатами» переманивает инженеров и других сотрудников. «Мы, конечно, и это переживем, потому настоящие лидеры и инноваторы — это мы и у нас работают лучшие и самые умные люди! А туда уходят... ну сами понимаете кто», — отметил он.

При этом Тиньков добавил, что не имеет претензий к главе Сбербанка Герману Грефу, поскольку тот, скорее всего, «даже не знает про это». «Это его великие и типа прокаченные менеджеры, которые его подставляют», — написал Тиньков.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

22 ноября Греф в интервью Forbes положительно ответил на вопрос, считает ли он Тинькофф Банк конкурентом Сбербанка. «У них пока зарождающаяся экосистема. Непонятно, удастся ли им реализовать эту стратегию, но как банк они хорошо работают», — отметил глава Сбербанка.

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13 июля, после того как банки объявили о запуске новой системы денежных переводов, Тиньков заявил, что считает Сбербанк самым технологически продвинутым банком в мире. В свою очередь, зампред правления Сбербанка Алексей Торбахов назвал Тинькофф Банк самым передовым и прогрессивным банком на рынке, «исключая Сбербанк» (цитата по ТАСС).

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Олег Тиньков, Сбербанк, Герман Греф
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