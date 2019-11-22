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Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
Компания, связанная с Сергеем Курченко, получила отсрочку на два года по выплате долга перед предприятиями и угольными шахтами Донбасса. Начисления процентов по долгу не предусмотрено, утверждают собеседники РБК
Фото: Михаил Соколов / ТАСС

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР). Об этом РБК рассказали два источника в угольных компаниях Донбасса и подтвердил источник, близкий к ВТС.

Представитель ВТС не ответил на запрос РБК. С Курченко связаться не удалось.

Как продают уголь из сталь из Донбасса

Курченко после отставки бывшего президента Украины Виктора Януковича уехал в Россию, в 2017-ом связанные с ним структуры получили в управление промышленные предприятия и угольные шахты ЛНР и ДНР. Ранее они принадлежали в том числе компаниям ДТЭК и «Метинвест» Рината Ахметова. В марте 2017 года украинский бизнесмен заявил о потере контроля над предприятиями, после того как власти самопровозглашенных республик ввели внешнее управление над этими заводами и комбинатами. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным. ВТС в 2018 году стал единственным покупателем угля Донбасса.

Сколько структуры Курченко задолжали шахтам и заводам

По данным источника РБК, близкого к угольным компаниям Донбасса, долг ВТС перед шахтами составляет около 8 млрд руб.: из них шахте «Комсомолец Донбасса» — более 5 млрд руб., «Макеевуголь» — более 700 млн руб., «Торезантрациту» — более 500 млн руб., шахте «Засядько» — более 300 млн руб. В целом бюджету и госпредприятиям ДНР и ЛНР компания задолжала около 25 млрд руб., утверждает один из собеседников РБК.

Источник, близкий к ВТС, сказал РБК, что долг компании перед предприятиями ДНР составляет около 8 млрд руб., из которых угольщикам — 2,5 млрд руб., энергетикам — 3 млрд руб., а остальное — железнодорожникам и предприятиям снабжения. Он добавил, что ВТС должен закупать не менее 400 тыс. т угля в месяц, а вывозит 80–120 тыс. т. Компания, по его словам, за три года не отчисляла денег на капремонт металлургических предприятий.

По словам собеседников РБК, ВТС провел реструктуризацию долга, в результате которой выплаты по нему начнутся только через два года с оплатой равными долями в течение четырех лет. Начисления процентов по долгу не предусмотрено, утверждают собеседники РБК.

Какие проблемы у предприятий республик из-за долга

Летом 2019 года стало известно о том, что ВТС систематически нарушал сроки договорных обязательств по оплате продукции. Ассоциация промышленников и недропользователей ЛНР написала об этом в письме правительству республики: из-за задолженности ВТС рабочие предприятий региона не получали зарплату и угрожали забастовками, жаловались они.

На территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР расположены крупные металлургические комбинаты — Алчевский и Енакиевский — совокупной мощностью около 5 млн т стали в год, Харцызский трубный завод, Донецкий электрометаллургический завод и Юзовский металлургический завод, а также угольные предприятия «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и «Комсомолец Донбасса», где до военного конфликта, начавшегося в 2014 году, Украина добывала более 16 млн т угля в год.

РБК направил запросы указанным предприятиям, а также профсоюзам работников угольной промышленности ЛНР и металлургов и горняков ДНР.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Владимир Дергачев
Теги: Курченко
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