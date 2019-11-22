Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

Компания, связанная с Сергеем Курченко, получила отсрочку на два года по выплате долга перед предприятиями и угольными шахтами Донбасса. Начисления процентов по долгу не предусмотрено, утверждают собеседники РБК

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР). Об этом РБК рассказали два источника в угольных компаниях Донбасса и подтвердил источник, близкий к ВТС.

Представитель ВТС не ответил на запрос РБК. С Курченко связаться не удалось.

Как продают уголь из сталь из Донбасса Курченко после отставки бывшего президента Украины Виктора Януковича уехал в Россию, в 2017-ом связанные с ним структуры получили в управление промышленные предприятия и угольные шахты ЛНР и ДНР. Ранее они принадлежали в том числе компаниям ДТЭК и «Метинвест» Рината Ахметова. В марте 2017 года украинский бизнесмен заявил о потере контроля над предприятиями, после того как власти самопровозглашенных республик ввели внешнее управление над этими заводами и комбинатами. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным. ВТС в 2018 году стал единственным покупателем угля Донбасса.

Сколько структуры Курченко задолжали шахтам и заводам

По данным источника РБК, близкого к угольным компаниям Донбасса, долг ВТС перед шахтами составляет около 8 млрд руб.: из них шахте «Комсомолец Донбасса» — более 5 млрд руб., «Макеевуголь» — более 700 млн руб., «Торезантрациту» — более 500 млн руб., шахте «Засядько» — более 300 млн руб. В целом бюджету и госпредприятиям ДНР и ЛНР компания задолжала около 25 млрд руб., утверждает один из собеседников РБК.