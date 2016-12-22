СП выявила рост смертности младенцев в регионах с перинатальными центрами

Счетная палата отметила увеличение младенческой смертности в девяти регионах, где были построены перинатальные центры. Никакого объяснения этому аудиторы не предлагают

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Счетная палата обратила внимание на рост младенческой смертности в регионах, где в 2016–2017 годах заработали перинатальные центры — клиники, где проводятся консультирование, лечение и реабилитация беременных и родивших женщин и новорожденных. Это следует из отчета аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня об эффективности расходования средств бюджета ФОМС в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных центров. Речь в документе (есть у РБК) идет о Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также о Кабардино-Балкарской Республике и Хакасии.

Целями программы строительства перинатальных центров в России были «обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и младенческой смертности», указано в отчете. Однако в девяти из 26 регионов, где были построены и введены в строй перинатальные центры, в январе—апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост младенческой смертности, указывает аудитор.

Мень в отчете отметил, что рост младенческой смертности в регионах, где действуют перинатальные центры, «требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России». РБК направил запрос в министерство.

Согласно последним данным госстатистики, в январе—июле 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года показатель младенческой смертности (количество детей, умерших в возрасте до одного года на 1 тыс. родившихся) в Калужской области увеличился на 23,1%, в Тамбовской области — на 14,3%, в Нижегородской области — на 37,2%, в Самарской области — на 4,8%, в Челябинской области — на 26%, в Кабардино-Балкарской Республике — на 3,8%, в Республике Хакасия — на 31%. При этом в январе—июле в Оренбургской области младенческая смертность сократилась на 1,8%, а в Пензенской—на 17,9%, тогда как в период с января по апрель она выросла в годовом выражении. Согласно майскому указу президента Владимира Путина, к 2024 году показатель младенческой смертности в России должен снизиться до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей. В январе—июле 2018 года он составил 5,2 случая на 1 тыс. родившихся.

Программа с опозданием

Правительство утвердило программу по развитию перинатальных центров в декабре 2013 года. Она предусматривала строительство 32 новых центров в 30 регионах, ввод в эксплуатацию которых планировался до конца 2017 года. Однако по состоянию на 1 июня 2018 года из 32 перинатальных центров введены в эксплуатацию 27 — в республиках Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Бурятия, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, Кабардино-Балкарской Республике, Алтайском, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Калужской, Липецкой, Московской (два перинатальных центра), Архангельской, Псковской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Ульяновской и Челябинской областях.

Сроки строительства были сорваны в пяти регионах — в Краснодарском крае (в Сочи), Красноярском крае (в Норильске), где строительство центров осуществляется регионами самостоятельно, а также в Смоленской, Ленинградской областях и Республике Карелия, где строительство обеспечивает «Ростех». Основными причинами невыполнения сроков по вводу в эксплуатацию перинатальных центров стали смена в ходе строительства подрядных организаций (по всем пяти перинатальным центрам), судебные споры между подрядчиками, а также низкое качество первоначально разработанной проектно-сметной документации (это касается строительства центров в Норильске, Смоленске и Сочи), что потребовало ее корректировки, следует из отчета Счетной палаты.

Расходы на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 32 перинатальных центров составили 83,7 млрд руб., из которых 52,7 млрд руб. были направлены из бюджета ФОМС и 31 млрд руб. — из средств региональных бюджетов. По данным Минздрава и ФОМС, предоставленных Счетной палате, на строительство и ввод перинатальных центров было использовано 79,9 млрд руб. (94,8% от размера финансового обеспечения программы).