ФСБ отчиталась о предотвращении нападений на школы

Случай в Керчи привел к всплеску нападений в российских школах, сообщил замглавы управления ФСБ Сергей Егоров. По его словам, ФСБ успешно предотвратила ряд аналогичных случаев в октябре

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Федеральная служба безопасности в октябре предотвратила ряд нападений на российские школы. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления ФСБ Сергей Егоров во время круглого стола в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных заведениях, сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск. Только в октябре месяце мы предотвратили целый ряд нападений на школы», — сказал Егоров. «Ситуация очень сложная, очень непростая», — добавил он.

Егоров также рассказал, что инциденты, о которых он говорит, не связаны с международным терроризмом. По его словам, необходимо совершенствовать законодательство о безопасности в образовательных учреждениях. ​

Студент четвертого курса керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья. Он также подорвал в здании колледжа самодельное взрывное устройство и покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек, более 50 получили ранения.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). Позже следователи пришли к заключению, что 18-летний Росляков действовал в одиночку. ​

Секретарь Совета безопасности России Сергей Патрушев после происшествия в Керчи заявил, что местные власти должны эффективнее работать с молодежью, усовершенствовать работу подразделений по делам несовершеннолетних и принять меры «по улучшению учебно-воспитательной работы».