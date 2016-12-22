По американскому образцу: как в США борются со стрельбой в школах

Устроивший бойню в керченском колледже Владислав Росляков копировал действия убийц в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. РБК разбирался, как в США сейчас пытаются предотвращать подобные события и что из этого выходит

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Учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, в результате действий которого погибли 20 человек и около 50 получили ранения, копировал убийц в старшей школе «Колумбайн» в штате Колорадо: надел белую майку с черной надписью «Ненависть», раздобыл дробовик и взрывчатку. Количество убитых оказалось больше, чем в Колорадо, а реакция властей и общества похожей: призывы немедленно поставить учебные заведения под вооруженную охрану и оснастить их металлодетекторами звучали и в США в 1999 году.

В течение 19 лет после истории в «Колумбайн» американские ученые и политики пытаются разобраться, что именно надо делать, чтобы предотвратить такие преступления. В школах внедрены новые протоколы безопасности, ежегодные траты на системы защиты и наблюдения достигли почти $3 млрд, в учебных заведениях регулярно проводят тренировки по поведению в экстремальных ситуациях. Тем не менее с 2011 года инциденты с участием школьных стрелков там случаются в среднем раз в полтора года.

Как в США пытаются предотвратить стрельбу и ЧП в школах​

«Это жуткая головная боль, у нас почти каждый месяц учения», — сказала РБК Яна Ботвинник, которая более 20 лет работает учителем младших классов в одной из школ Нью-Йорка. По ее словам, практика обязательных школьных учений была внедрена именно после событий в «Колумбайн».

Как рассказывает учитель, если сценарий учений предполагает, что в школе заложена бомба или же начался пожар, то необходимо эвакуировать детей из здания за 30 секунд. В этом случае учеников организованно выводят оттуда вне зависимости от погоды. Даже если на улице холодно, им не разрешают брать верхнюю одежду, потому что, как объясняют сотрудники школы, в экстремальной ситуации нельзя тратить время на поиск личных вещей. «Во время учений директор школы стоит с секундомером», — рассказывает Ботвинник. А учащихся в школе примерно 1200 человек.

Во время учений другого типа, когда по сценарию в школе находится стрелок, детей не эвакуируют. «В этом случае мы обязаны закрыть на замок двери в класс, детей отвести от окон и дверей (в нашем случае я их отправляю в гардеробную) и проинструктировать их о том, чтобы они не издавали ни звука, как будто в классе никого нет», — говорит Яна Ботвинник. По ее наблюдениям, такие учения с каждым годом проводятся все чаще. Их итоги оцениваются специальной комиссией по безопасности, которая существует в каждой школе. Обычно в такую комиссию входят местный полицейский, директор и социальный работник.

Помогают ли учения

Проведение в школах учений последнего типа стало причиной широкой общественной дискуссии в США. «Однажды у нас были учения, и надо было соблюдать полную тишину. А мы с подружкой шепотом болтали и немного смеялись. На нас строго посмотрел учитель и сказал, что все, мол, вас убили. Стало страшно», — рассказала РБК ученица седьмого класса одной из школ в штате Нью-Джерси Нина Пилант.

Многие учителя и общественные деятели выступили против проведения таких учений: их эффективность не доказана, а психологическая травма вероятна, утверждают критики.

По словам бывшего агента ФБР, эксперта по предотвращению массовых расстрелов Криса Гроллнека, более 90% летальных исходов во время 13 массовых расстрелов, которые он проанализировал, произошло именно из-за того, что люди пытались спрятаться. «Эти попытки лишь делают их легкодоступными жертвами», — сказал он в интервью ABC News.

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Детский психотерапевт из Нью-Йорка Джой Левинсон рассказал, что к нему приходят пациенты, получившие психологическую травму в ходе таких школьных учений. По словам специалиста, проблема в том, что учения проводят сразу во всех школах, в том числе в младшей, без оглядки на возраст учеников, в то время как младшеклассников надо заранее психологически готовить к такому испытанию. «Дети часто плачут, пугаются, паникуют, то есть происходит обратное тому, что изначально ожидалось и планировалось», — сказал он изданию New York Post.

Даже президент США Дональд Трамп поддержал протестующих. «Я представляю, что мне десять лет… И я спрашиваю: что за учения такие? А мне отвечают: ну, кто-то может прийти и тебя застрелить… Я думаю, это очень негативная вещь, если честно. Мне это не нравится», — заявил он в сентябре на встрече с учителями в Белом доме.

Какое оборудование закупают школы

На протяжении последних лет в школах наблюдается значительный рост закупок оборудования для обеспечения безопасности. Если в 2015 году объем рынка составлял $2,5 млрд, то в 2017 году — уже $2,7 млрд и, по оценкам аналитиков, к 2021 году вырастет до $2,8 млрд. Спрос на школьные системы безопасности, такие, например, как двери с дистанционным управлением, металлоискатели, бункеры, тревожные кнопки, рации и даже системы по распознаванию лиц и приложения по поиску опасных высказываний в соцсетях, растет после каждой новой трагедии. Последнее нападение школьного стрелка случилось в Паркленде (Флорида) в феврале 2018 года. 19-летний Николас Круз, вооруженный полуавтоматической винтовкой, пробрался в школу, включил пожарную сигнализацию и расстрелял 17 человек.

Начальник полиции округа Палм-Бич Лоуренс Леон сообщил The New York Times, что после трагического инцидента получил тысячи обращений с просьбой установить новые системы безопасности, от дверных замков последнего поколения до металлоискателей и компьютерных систем. Была даже идея поставить в школы пуленепробиваемые стекла, но потом признали ее неудачной: в случае экстренной эвакуации может понадобиться стекла выбивать.

Правительство США не контролирует то, что и как закупают школы для обеспечения безопасности, как часто проводят учения и проводят ли вообще — единого стандарта для обеспечения безопасности в учебных заведениях нет. В марте 2018 года была создана Федеральная комиссия по безопасности в школах, которую возглавила министр образования Бетси Девос. В нее вошли генпрокурор США Джен Сешнс, министр здравоохранения и социального обеспечения Алекс Азар, а также министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Как отмечается на сайте комиссии, в ее задачи входит быстрая разработка рекомендаций по обеспечению безопасности в школах, включая вопросы инфраструктуры. Однако члены комиссии признают, что не существует единого плана, который подошел бы сразу всем школам страны. Поэтому члены комиссии занимаются тем, что организовывают публичные слушания и круглые столы в разных штатах. Окончательные рекомендации пока не готовы.

Помогают ли системы безопасности​

Сейчас вопрос об оснащении школ решают как сами школы, так и местные советы по образованию (board of education) в рамках законодательства на уровне штата. В каждом округе в каждом американском штате действует один совет. В него баллотируются и избираются активные жители округа, которые хотят повлиять на то, как происходит учебный процесс (обычно в округе несколько начальных школ, пара средних и одна старшая, но эти данные варьируются по всей стране). Чаще всего членами совета становятся люди, у которых дети или внуки учатся в местных школах, и в течение нескольких лет они исполняют свои обязанности безвозмездно. Именно они голосуют за то, например, на какие религиозные праздники делать выходные, продлевать ли школьные каникулы и, что самое важное, как именно распределять бюджет.

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Советы по образованию не встроены в систему исполнительной власти, но к их мнению школы не могут не прислушиваться. Бюджет американских школ формируется из средств налогоплательщиков, а именно из налогов на недвижимость. В результате бюджеты школы в богатом пригороде Нью-Йорка, где средняя стоимость жилья составляет $1 млн, и школы в бедном районе, преимущественно с цветным населением, несопоставимы.

Но наличие систем безопасности, как показал инцидент в Паркленде, не может полностью обезопасить школу. Убийца использовал пожарную сигнализацию, чтобы учеников начали эвакуировать по «правильному» протоколу, и открыл стрельбу по покинувшим классы. При этом, по данным популярного американского портала по недвижимости zillow.com, средняя стоимость дома в Паркленде колеблется от $300 тыс. до $600 тыс., рейтинг старшей школы, в которой произошло массовое убийство, — 8 из 10. Это означает, что в городе живут представители среднего класса или немного выше. Дома в таком ценовом диапазоне могут себе позволить граждане, которые зарабатывают минимум $80 тыс. в год. Высокий рейтинг школы говорит еще и о том, что дети готовятся к тестам и успешно их сдают, а сама школа оснащена системами безопасности.

Что о проблеме школьных стрелков в США говорят эксперты

После трагедии в Паркленде два профессора, изучающих проблему насилия в школах, — Мэтью Майер из Университета Ратгерс в Нью-Джерси и Шейн Джимерсон из Калифорнийского университета — написали меморандум «Призыв к действиям для предотвращения вооруженного насилия в США». Документ подписали около 200 университетов, национальных психологических и образовательных ассоциаций, а также 2300 отдельных экспертов.

Суть призыва ученых в том, что ни школьные учения, ни самое качественное оборудование по безопасности, ни даже вооруженная охрана не способны остановить эпидемию школьных расстрелов. «В то время как меры безопасности важны, недостаточно сосредотачиваться лишь на подготовке к стрельбе. Нам нужно изменить мышление и политику, перейти от реакции [на инциденты] к их предотвращению. Предотвращение подразумевает нечто большее, чем меры безопасности, и начинается задолго до того, как стрелок приходит в школу», — говорится в документе.

Прежде всего необходимо создать «позитивную школьную среду, которая защищает всех учащихся и взрослых от издевательств, дискриминации, домогательств и нападений», говорят ученые. Для этого, в частности, предлагается сократить практику дисциплинарных наказаний учеников и закрепить за школами профессиональных психологов и психиатров, которые будут противодействовать издевательствам и травле и выявлять склонных к насилию лиц.

Ученые также предлагают разрешить судам изымать на время оружие у людей, если есть доказательства того, что они готовятся применить его против других или самих себя, а также наладить беспрепятственный обмен информацией между учебными заведениями, психиатрами и полицией. Исследователи также настаивают на запрете штурмового оружия и приспособлений, которые позволяют полуавтоматическим винтовкам действовать в режиме автоматических.

Впрочем, тема любого ограничения в сфере оружия в США настолько чувствительна и политизированна, что говорить о быстрой реализации таких мер не приходится. Как раз тогда, когда ученые опубликовали свой призыв, губернатор штата Флорида разрешил учителям приносить в школу оружие.

Сравнивать ситуации в России и США не всегда корректно, полагает социолог Владислав Иноземцев. В США на руках у населения более 250 млн единиц оружия, и неудивительно, что оно стреляет в школах около десяти раз в год, говорит он. При этом в США охрана общественных зданий— от входов в аэропорты до правительственных зданий — гораздо менее распространена, чем в России. Впрочем, никакие меры защиты не способны обезопасить школьников и студентов от риска, полагает Иноземцев. По его мнению, наиболее правильным является усиление профилактической работы со школьниками, проявляющими интерес к насилию и его апологии в интернете (такие программы очень распространены в Германии, где с 1960-х годов произошло только три случая стрельбы в школах), а также открытые расследования подобных инцидентов. «Сейчас по событиям в Керчи остается слишком много вопросов», — заключает он.