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Патрушев призвал ужесточить контроль над оружием после стрельбы в Керчи
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Патрушев призвал ужесточить контроль над оружием после стрельбы в Керчи
Нападение в Керчи, 08:16
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Патрушев призвал ужесточить контроль над оружием после стрельбы в Керчи
В регионах нужно лучше работать с молодежью и усилить контроль за обращением оружия, сказал секретарь Совбеза. Это заявление Патрушев сделал после ЧП в керченском колледже, где были убиты 20 человек
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Трагедия в керченском политехническом колледже была «показательной» с точки зрения неэффективности работы с молодежью, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании, передает «Интерфакс».

По его словам, следствие установит «истинные причины преступления» и привлечет к ответственности виновных. Но уже сейчас главы регионов и местные власти должны обеспечить безопасность учебных заведений, а также «усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов», отметил он.

Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Кроме того, местные власти должны эффективнее работать с молодежью, усовершенствовать работу подразделений по делам несовершеннолетних и принять меры «по улучшению учебно-воспитательной работы», добавил Патрушев.

Он также указал, что нападение, организованное 18-летним Владиславом Росляковым, не первый такой случай в России. Ранее подобные трагедии происходили в Москве (2014 год), Ивантеевке (2017), в 2018 году — в Стерлитамаке, Шадринске, Улан-Удэ и ​Перми.

Нападение на политехнический колледж в Керчи произошло 17 октября. 18-летний студент Владислав Росляков расстрелял учащихся и преподавателей из помпового ружья, взорвал самодельную бомбу и покончил с собой. Жертвами нападения стали 20 человек, 21 погибшим был стал сам стрелок. Еще более 70 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное общеопасным способом).

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Керчь , Николай Патрушев , оборот оружия
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