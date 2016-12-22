Прокуратура выявила незаконную трату Госфильмофондом 325 млн руб.

Прежнее руководство Госфильмофонда незаконно направило на ремонт кинотеатра в Саранске 325 млн руб., выделенных на капитальный ремонт объектов культуры. Отремонтированный кинотеатр к имуществу фонда не относился

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Следственный комитет по Московской области в мае текущего года возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц Госфильмофонда и его компании-подрядчика. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в ходе передачи «Вопрос с пристрастием» на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Куренной сообщил, что правоохранительные органы выявили неправомерное расходование 325 млн руб., выделенных Госфильмофонду на капитальный ремонт объектов культуры, подведомственных организации.

Однако вместо этого деньги были направлены на капремонт кинотеатра «Россия» в городе Саранске (Республика Мордовия), который не относится к имущественному комплексу Госфильмофонда. Также следствием установлен факт принятия должностными лицами Госфильмофонда невыполненных работ по обеспечению пожарной безопасности сооружений фонда, отнесенных ко второму классу опасности, на общую сумму 2 млн руб., рассказал Куренной.

По словам Куренного, дела возбуждены по ст. 293 (халатность) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ домодедовским подразделением СК по Московской области. Все эпизоды относятся к 2014–2017 годам, в отношении каких именно должностных лиц открыто уголовное производство, представитель ведомства не сказал.

Генпрокуратура проводила проверку деятельности Госфильмофонда в начале года, после смены руководства в организации.

В пресс-службе Госфильмофонда сообщили, что после прихода на пост главы организации Вячеслава Тельнова «пришла проверка от Генпрокуратуры, дальше была проверка от Министерства культуры». «Генпрокуратура выявила ряд нарушений. Часть из них была сразу устранена. Был ряд других нарушений по факту мошенничества, было открыто уголовное дело, оно до сих пор ведется», — сказали в пресс-службе. Уголовное дело, в частности, было возбуждено «по поводу халатного отношения к коллекции, по факту мошенничества, но оно было по факту, а не в отношении какого-то определенного лица», добавил представитель Госфильмофонда.

В начале 2018 года в Госфильмофонде сменился руководитель — вместо Николая Бородачева премьер-министр Дмитрий Медведев назначил на этот пост Вячеслава Тельнова, до этого занимавшего пост директора департамента кинематографии Минкультуры России. Проверку Генпрокуратуры Тельнов называл «плановой», связанной с его приходом в организацию. «Госфильмофонд проверяют, как и любую другую бюджетную организацию. Затребовали документы, касающиеся уставной деятельности Госфильмофонда. Сегодня сотрудники их готовят», — сказал он.

Кадровым перестановкам предшествовал конфликт между Бородачевым и российскими кинематографистами — 32 известных российских режиссера и кинопродюсера, включая Федора Бондарчука и Никиту Михалкова, направили Медведеву письмо с просьбой назначить Тельнова. Кинодеятели жаловались на отсутствие «конструктивного диалога» и упрекали Бородачева в «финансировании дорогостоящих проектов», не связанных с выполнением основных задач организации.

Бордачев, в свою очередь, заявлял, что давление на него связано с наличием у фонда 150 га земли в Подмосковье, которые заинтересованные лица хотят отнять у фонда, чтобы изменить их назначение и построить там жилые дома.