Михалков и Бондарчук попросили Медведева уволить главу Госфильмофонда

У кинематографистов нет «конструктивного диалога» с «неприемлющим современные технологии» гендиректором Госфильмофонда Николаем Бородачевым. Поэтому они просят премьера Дмитрия Медведева «перезагрузить» организацию

Николай Бородачев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Обращение под названием «Момент истины настал» с просьбой назначить нового гендиректора Госфильмофонда подписали более 30 человек, в том числе кинорежиссеры Федор Бондарчук, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, продюсер Сергей Сельянов, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По мнению кинематографистов, руководство Госфильмофонда «справедливо подвергается критике общественности». У гендиректора фонда Николая Бородачева, как утверждают авторы письма (копия есть у РБК), нет конструктивного диалога с отраслью. Авторы письма упрекают руководство организации в «финансировании дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда», а также в «категорическом неприятии современных технологий».

Николай Бородачев окончил Ленинградский институт киноинженеров, Душанбинский педагогический институт имени Т.Г. Шевченко и Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, в котором в 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1970−1990-е годы занимал руководящие посты в киноиндустрии в Душанбе. В частности, в 1992−1996 годы был зампредседателя Государственного комитета Таджикистана по кинематографии. В 1998 году в статусе заместителя управляющего начал работу в представительстве Госфильмофонда России в Москве. С ноября 2001-го возглавляет Госфильмофонд России. Секретарь правления Союза кинематографистов России.

Авторы письма обращаются к премьеру Дмитрию Медведеву «с предложением рассмотреть возможность назначения нового руководителя, обладающего всеми необходимыми профессиональными качествами для назревшей перезагрузки Госфильмофонда». Его новым гендиректором, по мнению авторов письма, должен стать директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

Вячеслав Тельнов окончил Северо-Западный политехнический институт по специальности «радиоинженер». С 1999 по 2007 год возглавлял Санкт-Петербургскую студию документальных фильмов. В 2007−2011 годах был гендиректором «Ленфильма». В марте 2011 года назначен директором департамента кинематографии Министерства культуры. Член правления Союза кинематографистов РФ, член академии киноискусств «Ника»; входит в состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии при правительстве.

​«Вопросы есть, они озвучивались на последнем заседании правсовета по кинематографии. Жаловались на то, что плохо решается вопрос по правам, и еще был ряд претензий», — сказала РБК пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Госфильмофонд является хранителем коллекции российских фильмов и других киноматериалов с 2001 года, когда фильмофонды отделили от творческо-производственных предприятий. С 2012 года его структура включает в себя Объединенную государственную киноколлекцию, которой принадлежат фонды «Ленфильма», «Центрнаучфильма», Студии имени Горького, Свердловской киностудии и т.д., за исключением «Мосфильма», который продолжает самостоятельно распоряжаться правами на собственные картины.

В 2016 году доходы Госфильмофонда превысили 1,4 млрд руб., расходы составили почти 719 млн руб., что дало 696 млн руб. чистого операционного результата, следует ​из отчетности ФГБУК. В 2017-м Госфильмофонд планировал ​получить около 835 млн руб. дохода, из них 622 млн руб. — из федерального бюджета, 213 млн руб. — за счет оказания платных услуг. Запланированные на этот год расходы оценивались в 843 млн руб.

У продюсерского сообщества давно накопилась масса вопросов и претензий к деятельности Госфильмофонда, и «есть общее ощущение, что уже пора», заявил РБК директор продюсерской фирмы «Профит» Игорь Толстунов (в числе подписантов письма Медведеву). «Во-первых, процесс сдачи Госфильмофонду комплекта исходных по фильмам, без которого нельзя получить прокатное удостоверение, мучителен. Во-вторых, проблемой является и последующий доступ к этим исходным: надо платить неадекватные деньги и пользоваться исключительно технической базой Госфильмофонда, что не всегда удобно. И масса других вопросов», — рассказал Толстунов, отметив, что кандидатура Тельнова в качестве нового главы Госфильмофонда «устраивает сообщество».



Госфильмофонду необходимы серьезные реформы и новый толчок в развитии, уверена председатель правления «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. «Госфильмофонд призван сохранять, реставрировать и оцифровывать легендарные золотые коллекции отечественных студий, а не заниматься их продажей коммерческим компаниям-посредникам, которые оставляют у себя большую часть выручки от продажи этих коллекций телеканалам и интернет-платформам. Сам Госфильмофонд получает копейки, а студии чаще всего ничего не получают от своих коллекций», — сказала Слащева РБК.

Генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, также подписавший обращение к Дмитрию Медведеву, заявил РБК, что не может сказать «что-либо отрицательное» про нынешнего руководителя Госфильмофонда Николая Бородачева. «В то же время считаю, что Вячеслав Николаевич Тельнов в полном объеме владеет той информацией и компетенциями, которые необходимы, чтобы руководить Госфильмофондом. Он действительно в отрасли очень давно и знает все процессы изнутри», — добавил Рязанцев.

Гендиректор Госфильмофонда Николай Бородачев отказался прокомментировать РБК письмо кинематографистов, сославшись на то, что сейчас «находится в отпуске, в другом городе». При этом Бородачев пояснил, что согласно уставу Госфильмофонда вопрос об отстранении и назначении его гендиректора находится в исключительной компетенции правительства России.

Связаться с Вячеславом Тельновым пока не удалось.

В октябре 2016 года глава Минкультуры Владимир Мединский написал письмо Дмитрию Медведеву, в котором попросил вернуть «Ленфильму» и Киностудии имени Горького права на фильмы, снятые до 2002 года. Однако Минфин, Росимущество и Минэкономразвития посчитали такой шаг нецелесообразным.