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Медведев отправил в отставку главу Госфильмофонда
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Медведев отправил в отставку главу Госфильмофонда
Технологии и медиа, 12:24
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Медведев отправил в отставку главу Госфильмофонда
Премьер Дмитрий Медведев сменил руководителя Госфильмофонда: вместо Николая Бородачева, занимавшего этот пост с 2001 года, гендиректором стал чиновник Минкультуры. Кадровым перестановкам предшествовал конфликт с кинематографистами
Николай Бородачев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Премьер Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности гендиректора Госфильмофонда Николая Бородачева, говорится в распоряжении правительства, подписанном премьером 9 января. Новым главой фонда назначен Вячеслав Тельнов, до этого занимавший пост директора департамента кинематографии Минкультуры России.

Кадровым перестановкам предшествовал конфликт между Бородачевым и российскими кинематографистами. В конце декабря 32 известных российских режиссера и кинопродюсера, включая Федора Бондарчука и Никиту Михалкова, направили Медведеву письмо, в котором попросили премьера рассмотреть возможность о назначении новым главой Госфильмофонда Тельнова. Необходимые кадровые изменения обратившиеся объясняли отсутствием «конструктивного диалога» с «не приемлющим современные технологии» руководством Госфильмофонда. Кроме того, они упрекали Бородачева в «финансировании дорогостоящих проектов», не связанных с выполнением основных задач организации.

В поступившем накануне отставки, 9 января, в РБК заявлении Бородачева, он эти доводы опровергал и привел свою версию причины разгоревшегося конфликта вокруг Госфильмофонда. В комментарии, в частности, говорилось, что он не боится отставки, однако опасается «оставить организацию <...> в руках некомпетентной группы лиц, которой совершенно не интересно будущее Госфильмофонда». И их интерес, как отмечал Бородачев, более прозаичен — это прежде всего земли Госфильмофонда площадью 150 га в Домодедовском районе Подмосковья. Но эксперты, опрошенные РБК, заявили, что эта земля вряд ли представляет интерес для инвесторов.

Комментируя РБК свое назначение на пост главы Госфильмофонда, Вячеслав Тельнов заявил, что уволился из Минкультуры сегодняшним днем и сразу планирует приступить к работе.

«[На новом посту] буду стараться выполнить все пожелания, которые они (более 30 кинематографистов, попросивших о назначении Тельнова. — РБК) в мою сторону высказали. Недели через две план действий будет составлен», — рассказал Тельнов.

Вячеслав Тельнов окончил Северо-Западный политехнический институт по специальности «радиоинженер». С 1999 по 2007 год возглавлял Санкт-Петербургскую студию документальных фильмов. В 2007–2011 годах был гендиректором «Ленфильма». В марте 2011 года назначен директором департамента кинематографии Министерства культуры. Член правления Союза кинематографистов РФ, член академии киноискусств «Ника»; входит в состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии при правительстве.
 

Авторы: Мария Истомина, Илья Немченко.
Теги: Правительство , Дмитрий Медведев , Госфильмофонд
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