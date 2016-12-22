Глава Госфильмофонда ответил предложившим уволить его кинематографистам

Глава Госфильмофонда, уволить которого просили известные кинематографисты, считает, что давление на него связано прежде всего с наличием у фонда 150 га земли в Подмосковье. Эта земля не интересна инвесторам, возражают эксперты

Николай Бородачев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Земельный вопрос

В конце декабря 2017 года​ 32 известных российских режиссера и кинопродюсера, включая Федора Бондарчука и Никиту Михалкова, подписали обращение под названием «Момент истины настал» в адрес премьера Дмитрия Медведева. В нем они пожаловались на отсутствие «конструктивного диалога» с главой Госфильмофонда Николаем Бородачевым. Авторы обращения упрекали действующее руководство организации в «финансировании дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда», а также в «категорическом неприятии современных технологий». Решением ситуации могло бы стать назначение нового руководителя организации: по мнению подписантов, на эту должность подошел бы директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

У Николая Бородачева другая версия причины конфликта. В комментарии, который поступил в РБК во вторник, 9 января, он отмечает, что не боится покинуть свой пост, но боится «оставить организацию <...> в руках некомпетентной группы лиц, которой совершенно не интересно будущее Госфильмофонда». «Боюсь, их интерес более прозаичен, — пишет Бородачев. — Госфильмофонд — единственная отечественная киноорганизация, имеющая стабильное положение, не зависящее от конъюнктуры, а также территорию площадью 150 га в перспективном и развивающемся районе Подмосковья. Именно этим, как мне представляется, обусловлено такое сильное давление на руководство Госфильмофонда в прессе и некоторых «кругах кинообщественности».

Год на год не приходится Госфильмофонд является хранилищем художественных, мультипликационных и научно-популярных фильмов (архив насчитывает более 70 тыс. кинолент). В 2012 году Госфильмофонду была передана Объединенная государственная киноколлекция, которой принадлежат права на собрания «Ленфильма», «Центрнаучфильма», Студии имени Горького, Свердловской киностудии и других государственных студий. Таким образом, телеканал, если хочет поставить в эфир советский фильм, должен договариваться с Госфильмофондом или его представителем. Исключение сделано лишь для «Мосфильма», который продолжает самостоятельно распоряжаться правами на собственные картины. В 2016 году доходы Госфильмофонда превысили 1,4 млрд руб., расходы составили почти 719 млн руб., что дало 696 млн руб. чистого операционного результата, следует ​из отчетности организации. В 2017-м Госфильмофонд планировал ​получить около 835 млн руб. дохода, из них 622 млн руб. — из федерального бюджета, 213 млн руб. — за счет оказания платных услуг. Запланированные на этот год расходы оценивались в 843 млн руб.

Как пояснил РБК Бородачев, речь идет о территории в Домодедовском районе Московской области, где базируется организация, — микрорайоне Белые Столбы города Домодедово. «150 га — это земли, находящиеся в введении Госфильмофонда, которые являются при этом госсобственностью, — рассказал он. — 88,9 га занимает наша организация. Прилегающие территории — это так называемые зоны чистого воздуха (лесной массив рядом с производством. — РБК). В этом году мы планируем начать здесь возведение хранилища для цифровых носителей. Но очень много желающих эти земли «прихватизировать», чтобы изменить их назначение, построить жилые дома. Я с этим борюсь последние десять лет».

Данные Единого государственного реестра недвижимости свидетельствуют, что участок, о котором говорит Бородачев, находится в собственности Российской Федерации и передан в бессрочное пользование Госфильмофонду. Но он вряд ли сможет заинтересовать инвесторов, считает партнер консалтинговой компании Colliers International Владимир Сергунин. Участки находятся далеко от МКАД (более 30 км), окружены садоводческими товариществами, и поэтому их потенциал для средне- и многоэтажной застройки невелик, объясняет эксперт, добавляя, что отсутствие какой-либо градостроительной документации, необходимой для реализации проекта, будет еще одним фактором низкого интереса со стороны инвесторов. «Все, что расположено дальше 15 км от МКАД, сегодня малоинтересно для девелоперов жилья. Построить, конечно, можно, но продать и заработать вряд ли получится», — подтверждает руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «Бест-Новострой» Сергей Лобжанидзе.

«Заговор против Госфильмофонда»

Ранее Бородачев заявлял о «заговоре против Госфильмофонда», позволяя себе резкие выпады в адрес своего учредителя — Минкультуры. За несколько дней до декабрьского письма кинематографистов гендиректор фонда в интервью агентству Regnum отмечал, что «по сравнению с советским Министерством культуры или Госкино разница велика» и «сейчас в министерстве приходится ставить только вопросы, касающиеся финансов». При этом Бородачев сетовал на то, что за девять месяцев в фонде прошли 15 проверок.

Нелицеприятно высказывался Бородачев, в частности, и о руководстве «Союзмультфильма», права на коллекцию которого принадлежат Госфильмофонду: «Появляются новые директора, выделяется финансирование, а потом эти директора исчезают в неизвестном направлении, а развития все нет».

Инициаторы кадровых перемен в Госфильмофонде «никак не посягают на целостность» этой организации, прокомментировала новое заявление Бородачева предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, также подписавшая в декабре письмо Дмитрию Медведеву. По ее словам, авторы письма вообще ничего не знают про землю Госфильмофонда. Другие подписавшиеся под обращением к Медведеву — Федор Бондарчук, Никита Михалков, Игорь Толстунов — были недоступны для комментариев. Алексей Учитель от комментариев отказался.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова перенаправила запрос РБК в Минкультуры России, отметив, что внесение кандидатуры на пост главы Госфильмофонда находится в компетенции этого ведомства. В пресс-службе министерства по существу не ответили на вопросы, но передали комментарий директора департамента кинематографии Вячеслава Тельнова. «Я прежде всего государственный чиновник, поэтому, если моя кандидатура будет одобрена и будет дано соответствующее поручение, готов работать день и ночь», — заявил Тельнов.