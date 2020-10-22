В Москве за сутки умерли 62 человека с коронавирусом

Число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 6249. Накануне столичный оперштаб сообщал о 66 смертельных случаях за сутки

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

За минувшие сутки в Москве умерли 62 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб.



Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 6249.

Днем ранее оперативный штаб сообщал о 66 умерших с коронавирусом в Москве. Такое число смертельных случаев стало максимальным с 1 июня, когда в столице умер 71 человек с выявленным COVID-19.



Согласно данным оперативного штаба, на утро 22 октября в Москве за сутки выявили 4 413 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекцией в городе заразились 381,4 тыс. человек, из них выздоровели 282,4 тыс. заболевших.

Несмотря на рост заболеваемости в Москве и в других российских городах власти не планируют вводить жесткие ограничения, заверил президент Владимир Путин. По его словам, сейчас врачи уже научились бороться с вирусом и для этого появились препараты. На данном этапе следует сфокусироваться на расширении тестирования укреплении системы здравоохранения, считает президент.

О том, что надеется избежать жестких ограничений не раз говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, задача властей сейчас — «найти средний путь» между закрытием города и отказом от каких-либо ограничений. На данный момент в столице действует обязательный масочный режим в общественных местах и транспорт, а также регистрация по номеру телефона для прохода в ночные заведения. Кроме того, работодателей обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников на удаленную работу, а старшеклассников отправили на дистанционное обучение.