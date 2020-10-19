В Совбезе предложили изменить стратегию развития России из-за пандемии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эксперты Совета безопасности России предложили внести изменения в стратегию развития страны в связи с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Научный совет при Совете безопасности предложил внести в основополагающие документы стратегического планирования изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных с распространением новых вирусных инфекций», — заявили в Совбезе.

Как уточнили в пресс-службе, на очередном заседании Совета безопасности отмечалось, что пандемия, а также меры по нераспространению инфекции «обнажают серьезные проблемы в различных сферах жизнедеятельности общества и государства».

Ранее, 12 октября, президент Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Председателем комиссии он назначил зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.