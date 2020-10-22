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Театр на Таганке предложил противникам масок билеты за ₽500 тыс.

В стоимость билета входит штраф, который придется заплатить театру за нарушение зрителем масочного режима. Неделю назад посетительницу театра, которая отказывалась надеть маску, под аплодисменты выводили из зала бойцы Росгвардии
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Московский Театр на Таганке разместил в своих официальных аккаунтах в соцсетях сообщение «о новой услуге». Зрителям, которые не хотят смотреть спектакль в медицинской маске, предложили покупать билеты за 500 001 руб., в стоимость которых «включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима».

1 руб., как сообщили в театре, — это непосредственно стоимость билета без учета штрафа.

Потенциальному нарушителю будет предоставлена не только возможность смотреть спектакль без маски, но и отдельный вход в здание театра, удаленное от других зрителей место в зале. Главное требование — справка об отсутствии COVID-19.

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Фото:Театр «Золотое кольцо» / Facebook

Подписчики на шутливый пост Таганки отреагировали неоднозначно: некоторые восхитились юмором и посчитали сообщение отличным пиар-ходом, другие возмутились, посчитав такое отношение к «неоднозначной ситуации» цинизмом и насмешкой. Были и такие, кто требовал показать постановление, где написано про маски, и те, кто призывал не устраивать балаган в театре Любимова и Высоцкого.

14 октября спектакль Театра на Таганке пришлось задержать на час из-за зрительницы, которая отказывалась надеть маску. Несмотря на уговоры других зрителей, режиссера спектакля, худрука Таганки Ирины Апексимовой, разрешить вопрос мирным путем не удалось — были вызваны представители Росгвардии. Полиция вывела зрительницу из зала под аплодисменты всех зрителей и участников спектакля.

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Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

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Специальные ограничительные меры действуют в московских театрах с 1 августа, когда власти разрешили им возобновить показы спектаклей. Зрители обязаны носить маски в зрительном зале и других помещениях театра, по возможности соблюдать социальную дистанцию и не посещать театры при возникновении признаков респираторных заболеваний. Театрам разрешили продавать билеты максимум на 50% мест, при этом он должны соблюдать шахматную рассадку.

В середине октября появились новые ограничения. Продажу билетов полностью перевели в онлайн.

Автор
Анна Шишкина
Театр на Таганке медицинские маски карантин штраф
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Театр на Таганке отложил начало спектакля из-за зрительницы без маски
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