Театр на Таганке предложил противникам масок билеты за ₽500 тыс.

В стоимость билета входит штраф, который придется заплатить театру за нарушение зрителем масочного режима. Неделю назад посетительницу театра, которая отказывалась надеть маску, под аплодисменты выводили из зала бойцы Росгвардии

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Московский Театр на Таганке разместил в своих официальных аккаунтах в соцсетях сообщение «о новой услуге». Зрителям, которые не хотят смотреть спектакль в медицинской маске, предложили покупать билеты за 500 001 руб., в стоимость которых «включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима».

1 руб., как сообщили в театре, — это непосредственно стоимость билета без учета штрафа.

Потенциальному нарушителю будет предоставлена не только возможность смотреть спектакль без маски, но и отдельный вход в здание театра, удаленное от других зрителей место в зале. Главное требование — справка об отсутствии COVID-19.

Подписчики на шутливый пост Таганки отреагировали неоднозначно: некоторые восхитились юмором и посчитали сообщение отличным пиар-ходом, другие возмутились, посчитав такое отношение к «неоднозначной ситуации» цинизмом и насмешкой. Были и такие, кто требовал показать постановление, где написано про маски, и те, кто призывал не устраивать балаган в театре Любимова и Высоцкого.