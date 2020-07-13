СК назвал Анатолия Быкова главарем красноярской преступности 90-х

Анатолий Быков (второй слева) у здания Свердловского районного суда (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Сотрудники управления СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили о получении доказательств причастности бизнесмена Анатолия Быкова к руководству преступным сообществом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, Быков с 1993 по 1995 годы «с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников преступных групп и извлечения от этого материальной выгоды сплотил вокруг себя организованные преступные группы». В СК утверждают, что речь идет в том числе о группах Вилора Струганова (известного как Паша Цветомузыка) и Владимира Татаренкова (известный как Татарин).

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