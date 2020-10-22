В России за сутки коронавирусом заразились почти 16 тыс. человек
В России за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 971 человек. Об этом сообщили утром 22 октября в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране составило 1,463 млн человек. Наибольший прирост заболевших отмечен в следующих регионах:
- Москва (4413);
- Санкт-Петербург (697);
- Подмосковье (462);
- Нижегородская область (354);
- Ростовская область (297).
У четверти заразившихся коронавирусная инфекция протекает без симптомов. Выздоровели за 24 часа 11,4 тыс. человек.