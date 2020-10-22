В России за сутки коронавирусом заразились почти 16 тыс. человек

Общее число инфицированных превысило 1,463 млн. Кроме Москвы, Подмосковья и Петербурга в лидерах по приросту заболевших Нижегородская и Ростовская области

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 971 человек. Об этом сообщили утром 22 октября в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране составило 1,463 млн человек. Наибольший прирост заболевших отмечен в следующих регионах:

Москва (4413);

Санкт-Петербург (697);

Подмосковье (462);

Нижегородская область (354);

Ростовская область (297).

У четверти заразившихся коронавирусная инфекция протекает без симптомов. Выздоровели за 24 часа 11,4 тыс. человек.