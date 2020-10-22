За сутки в России умерли 290 человек с COVID-19
От коронавируса в России за последние 24 часа умерли 290 человек, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Общее количество летальных исходов в стране достигло отметки 25 242 человека, следует из данных штаба. Накануне суточная смертность от COVID-19 обновила рекорд — умерли 317 человек.
Рост числа летальных случаев в России объясняется более тщательной фиксацией причин смертности от заболевания, объяснил президент Владимир Путин. Он отметил, что «общая смертность упала» по сравнению с весенними показателями почти вдвое.