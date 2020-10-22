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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России умерли 290 человек с COVID-19

Общее число умерших превысило 25 тыс. человек. Накануне в России зафиксировали рекорд смертей — 317 человек за сутки
Фото:Томас Тхайцук / РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

От коронавируса в России за последние 24 часа умерли 290 человек, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее количество летальных исходов в стране достигло отметки 25 242 человека, следует из данных штаба. Накануне суточная смертность от COVID-19 обновила рекорд — умерли 317 человек.

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Рост числа летальных случаев в России объясняется более тщательной фиксацией причин смертности от заболевания, объяснил президент Владимир Путин. Он отметил, что «общая смертность упала» по сравнению с весенними показателями почти вдвое.

В России за сутки коронавирусом заразились почти 16 тыс. человек
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

По словам Путина, несмотря на ухудшение эпидемиологических показателей в стране, власти не намерены вводить тотальных ограничений и жестких мер. До этого предприниматели и промышленники обращались к главе государства с просьбой не вводить новый всеобщий карантин и не закрывать бизнес.

По данным Росстата, в стране с апреля по август умерли 45 тыс. человек с коронавирусом. Разница в статистике объясняется тем, что ведомство считало тех, у кого COVID-19 не подтвердился, но течение болезни позволяло его предполагать.

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Путин объяснил рост смертности от коронавируса в России
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По данным американского университета Хопкинса, в мире от коронавируса умерли 1,131 млн человек. Больше всего смертей зарегистрировано в США — 222 тыс. В Бразилии жертвами эпидемии стали 155 тыс. человек, а Индии — 116 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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