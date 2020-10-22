За сутки в России умерли 290 человек с COVID-19

По словам Путина, несмотря на ухудшение эпидемиологических показателей в стране, власти не намерены вводить тотальных ограничений и жестких мер. До этого предприниматели и промышленники обращались к главе государства с просьбой не вводить новый всеобщий карантин и не закрывать бизнес.

По данным Росстата, в стране с апреля по август умерли 45 тыс. человек с коронавирусом. Разница в статистике объясняется тем, что ведомство считало тех, у кого COVID-19 не подтвердился, но течение болезни позволяло его предполагать.

По данным американского университета Хопкинса, в мире от коронавируса умерли 1,131 млн человек. Больше всего смертей зарегистрировано в США — 222 тыс. В Бразилии жертвами эпидемии стали 155 тыс. человек, а Индии — 116 тыс.