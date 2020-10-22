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Пандемия коронавируса ,  
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Минобрнауки решило не расселять студентов из общежитий из-за COVID-19

Решения о расселении общежитий во время пандемии будут приниматься на уровне вузов, заявил Валерий Фальков. Он отметил, что в ряде общежитий не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У Министерства образования и науки нет планов по расселению студентов вузов из общежитий из-за эпидемии коронавируса, заявил «Известиям» глава ведомства Валерий Фальков.

Он отметил, что все решения принимаются исходя из ситуации в регионах. «Мы еще весной поняли, что это нужно делать только на уровне университетов, а может, и факультетов», — отметил Фальков. Министр добавил также, что сейчас около 40% студентов переведены на дистанционный формат обучения.

Власти назвали правила размещения студентов в общежитиях в условиях COVID
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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

По словам Фалькова, сейчас в России обучаются более 4 млн. студентов — очники и заочники, из них около 800 тыс. проживают в общежитиях. «Все эти места заняты. Под обсерваторы сегодня зарезервировано 25 тыс. мест, из них более 80% свободны», — заявил он.

Министр признал, что в некоторых общежитиях в ряде регионов «непростая ситуация», но массовых вспышек по стране нет. По словам Фалькова, заболевших изолируют, изучают, с кем они контактировали и в зависимости от ситуации изолируют комнату, блок, или этажи и дезинфицируют их. «Самое удивительное, что на конец октября у нас есть студенческие общежития, где нет ни одного случая заболевания. Я был сам удивлен этому, общаясь с ректорами», — добавил глава Минобрнауки.

К началу учебного года ведомство подготовило правила размещения студентов в общежитиях в условиях пандемии. Они предусматривают регулярные уборки с применением дезинфицирующих средств, проветривание и «входной фильтр» — проверку бесконтактным термометром. На входе в общежития, в холлах, местах общего пользования, санузлах, туалетах и местах приема пищи должны быть антисептические средства.

В зданиях вузов студентов и преподавателей обязали носить маски. В лекционных аудиториях, как говорил Фальков в начале сентября, может быть любое количество студентов, но некоторые университеты могут вводить свои ограничения.

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В начале октября на фоне роста числа заражений вузы в Москве начали частично переходить на дистанционное обучение. По словам замминистра Петра Кучеренко, ведомство не обсуждает идею полного перевода студентов на удаленку. Он отметил, что в России есть «специфические заведения», которые ведут преподавательскую деятельность полностью в дистанционном формате, но невозможно представить, чтобы на него перешла вся система высшего образования.

Автор
Наталия Анисимова
Минобрнауки Валерий Фальков коронавирус общежития студенты
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