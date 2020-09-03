В Минобрнауки разъяснили правила ношения масок в вузах

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Ограничения числа студентов на лекциях в методических рекомендациях не предусмотрено, однако все они обязаны носить маски. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 1».

Все студенты и преподаватели должны носить маски, кроме творческих вузов. Преподавателям разрешается снять средство защиты только во время лекции.

«В лекционных аудиториях может быть любое количество студентов. Многие вузы ввели все-таки ограничения. Если, допустим, на занятии больше определенного количества студентов, то оно проводится онлайн», — сказал Фальков.

По его словам, некоторые вузы установили порог — 50 студентов.