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Пандемия коронавируса ,  
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В Минобрнауки разъяснили правила ношения масок в вузах

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ограничения числа студентов на лекциях в методических рекомендациях не предусмотрено, однако все они обязаны носить маски. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 1».

Все студенты и преподаватели должны носить маски, кроме творческих вузов. Преподавателям разрешается снять средство защиты только во время лекции.

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«В лекционных аудиториях может быть любое количество студентов. Многие вузы ввели все-таки ограничения. Если, допустим, на занятии больше определенного количества студентов, то оно проводится онлайн», — сказал Фальков.

По его словам, некоторые вузы установили порог — 50 студентов.

В России 1 сентября к учебе в вузах приступили более 4 млн человек. Иностранцев поступило около 300 тыс., добавил министр.

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Перед началом учебного года Фальков поручил руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки, быть готовыми к возобновлению ограничений из-за коронавируса. Так, если ситуация с COVID-19 ухудшится, вузы должны будут перевести студентов на дистанционное обучение.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Что касается мер профилактики COVID-19 среди работников и учащихся, то сотрудники вузов обязаны измерять температуру на входе в здание. Запрещено пропускать людей с признаками инфекционных заболеваний. Также в учебных заведениях должны быть установлены антисептики.

Теги: Минобрнауки, студенты, вузы, коронавирус
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