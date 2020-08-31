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Пандемия коронавируса ,  
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Власти назвали правила размещения студентов в общежитиях в условиях COVID

В общежитиях при размещении студентов будут действовать в соответствии с июльскими инструкциями Роспотребнадзора, которые предусматривают регулярные уборки, проветривание и входной контроль
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобрнауки подготовило правила размещения студентов в общежитиях в условиях эпидемии коронавируса. Они приведены в сообщении ведомства, поступившем в ответ на запрос РБК.

В ведомстве отметили, что всего в студенческих общежитиях сейчас проживают 800 тыс. человек. При организации их проживания вузы будут руководствоваться методическими указаниями Роспотребнадзора.

Перед началом заселения во всех общежитиях проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Во всех зданиях, где уборка систем вентиляции и кондиционирования проводилась позднее года назад, будут проведены такие работы. Уже после заселения будут действовать следующие правила:

  • На входе в общежития должны стоять антисептические средства. Кроме холлов они также появятся в в местах общего пользования, санузлах и туалетах, местах приема пищи.
  • Во всех местах общего пользования ежедневно будет проводиться влажная уборка и еженедельно — генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.
  • На входах в общежития будет организован «входной фильтр». Всех, кто входит в здание, будут проверять бесконтактным термометром.
  • Всех проживающих будут регулярно информировать о необходимости проветривания помещений.
  • Всем вузам рекомендовано обеспечить персонал общежитий запасом одноразовых или многоразовых масок, перчаток и антисептиков

Те, у кого выявят симптомы инфекционных заболеваний, будут немедленно изолироваться до приезда скорой помощи. Если диагноз COVID-19 подтвердится, то будет проводиться эпидемиологическое расследование.

Финансироваться все этим меры будут за счет субсидий федерального бюджета, в котором на борьбу с распространением COVID-19 в образовательных учреждениях заложено 8,122 млрд руб.

Минобрнауки дал вузам инструкции по снятию карантинных ограничений
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, в котором говорится, что руководители российских вузов, подведомственных Минобрнауки, должны быть готовы к возобновлению ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В документе также приводились меры по профилактике COVID-19 среди работников и учащихся. Среди них - обязательная проверка температуры на входе в здание; запрет на допуск в университет людей с признаками инфекционных заболеваний; соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Авторы: Егор Губернаторов, Георгий Тадтаев
Теги: Минобрнауки, общежития, студенты, коронавирус
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