Власти назвали правила размещения студентов в общежитиях в условиях COVID

В общежитиях при размещении студентов будут действовать в соответствии с июльскими инструкциями Роспотребнадзора, которые предусматривают регулярные уборки, проветривание и входной контроль

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобрнауки подготовило правила размещения студентов в общежитиях в условиях эпидемии коронавируса. Они приведены в сообщении ведомства, поступившем в ответ на запрос РБК.

В ведомстве отметили, что всего в студенческих общежитиях сейчас проживают 800 тыс. человек. При организации их проживания вузы будут руководствоваться методическими указаниями Роспотребнадзора.

Перед началом заселения во всех общежитиях проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Во всех зданиях, где уборка систем вентиляции и кондиционирования проводилась позднее года назад, будут проведены такие работы. Уже после заселения будут действовать следующие правила:

На входе в общежития должны стоять антисептические средства. Кроме холлов они также появятся в в местах общего пользования, санузлах и туалетах, местах приема пищи.

Во всех местах общего пользования ежедневно будет проводиться влажная уборка и еженедельно — генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.

На входах в общежития будет организован «входной фильтр». Всех, кто входит в здание, будут проверять бесконтактным термометром.

Всех проживающих будут регулярно информировать о необходимости проветривания помещений.

Всем вузам рекомендовано обеспечить персонал общежитий запасом одноразовых или многоразовых масок, перчаток и антисептиков

Те, у кого выявят симптомы инфекционных заболеваний, будут немедленно изолироваться до приезда скорой помощи. Если диагноз COVID-19 подтвердится, то будет проводиться эпидемиологическое расследование.