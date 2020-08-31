Власти назвали правила размещения студентов в общежитиях в условиях COVID
Минобрнауки подготовило правила размещения студентов в общежитиях в условиях эпидемии коронавируса. Они приведены в сообщении ведомства, поступившем в ответ на запрос РБК.
В ведомстве отметили, что всего в студенческих общежитиях сейчас проживают 800 тыс. человек. При организации их проживания вузы будут руководствоваться методическими указаниями Роспотребнадзора.
Перед началом заселения во всех общежитиях проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Во всех зданиях, где уборка систем вентиляции и кондиционирования проводилась позднее года назад, будут проведены такие работы. Уже после заселения будут действовать следующие правила:
- На входе в общежития должны стоять антисептические средства. Кроме холлов они также появятся в в местах общего пользования, санузлах и туалетах, местах приема пищи.
- Во всех местах общего пользования ежедневно будет проводиться влажная уборка и еженедельно — генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.
- На входах в общежития будет организован «входной фильтр». Всех, кто входит в здание, будут проверять бесконтактным термометром.
- Всех проживающих будут регулярно информировать о необходимости проветривания помещений.
- Всем вузам рекомендовано обеспечить персонал общежитий запасом одноразовых или многоразовых масок, перчаток и антисептиков
Те, у кого выявят симптомы инфекционных заболеваний, будут немедленно изолироваться до приезда скорой помощи. Если диагноз COVID-19 подтвердится, то будет проводиться эпидемиологическое расследование.