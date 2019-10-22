Суд объяснил отмену приговора въехавшему в переход у метро водителю

Ранее суд отправил дело Тихонова на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд, мужчина был отпущен из-под стражи под домашний арест

Причиной отмены приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, въехавшему в середине декабря 2017 года в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», стало то, что суд первой инстанции не рассмотрел и не оценил доводы защиты подсудимого. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Речь идет о доводах защиты водителя о том, что автобус был неисправен.

Ранее во вторник суд отправил дело Тихонова на новое рассмотрение в Дорогомиловский районный суд, мужчина был отпущен из-под стражи под домашний арест до 21 декабря 2019 года. Сам Тихонов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.

25 декабря 2017 года пассажирский автобус на полной скорости въехал в подземный переход рядом со станцией метро «Славянский бульвар». В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 15 получили травмы. Сам водитель получил травму головы.