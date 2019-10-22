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Суд объяснил отмену приговора въехавшему в переход у метро водителю
Ранее суд отправил дело Тихонова на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд, мужчина был отпущен из-под стражи под домашний арест

Причиной отмены приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, въехавшему в середине декабря 2017 года в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», стало то, что суд первой инстанции не рассмотрел и не оценил доводы защиты подсудимого. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Речь идет о доводах защиты водителя о том, что автобус был неисправен.

Ранее во вторник суд отправил дело Тихонова на новое рассмотрение в Дорогомиловский районный суд, мужчина был отпущен из-под стражи под домашний арест до 21 декабря 2019 года. Сам Тихонов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.  

25 декабря 2017 года пассажирский автобус на полной скорости въехал в подземный переход рядом со станцией метро «Славянский бульвар». В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 15 получили травмы. Сам водитель получил травму головы.    

Фотогалерея 
Автобус в Москве въехал в подземный переход

В декабре прошлого года Дорогомиловский суд признал Тихонова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК). 58-летнего водителя приговорили к четырем годам колонии общего режима.   

По версии Тихонова, автобус, принадлежащий «Мострансавто», был неисправным — «внезапно начал самостоятельное движение» и не реагировал на тормоза. Он также рассказывал, что снимал машину с ручного тормоза, однако автобус начал движение, которое он не смог остановить. Очевидцы трагедии заявляли, что в подземный переход автобус заехал на полном ходу, не снижая скорости. Один из пассажиров автобуса утверждал, что водитель специально съехал на тротуар и впоследствии в подземный переход. «Водитель даже в шоке не был. Ходил вокруг автобуса, даже людям не помогал», — добавил он.   

Следственный комитет позднее установил, что транспортное средство на момент ДТП находилось в исправном состоянии. Кроме того, следствию удалось доказать, что Тихонов проявил «преступную небрежность», ошибочно, разогнавшись до 23 км/ч и выехал на тротуар. Несмотря на это, он не принял «своевременных и действенных» мер для остановки автобуса.  

Авторы: Кристина Астафурова, Роман Кирьянов
Теги: Мосгорсуд, автобус
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