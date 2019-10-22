Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

Дело водителя автобуса, въехавшего в 2017 году в подземный переход у станции «Славянский бульвар», отправили на новое рассмотрение. В связи с этим старый приговор был отменен

Виктор Тихонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, водителю автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Мера пресечения Виктору Тихонову изменена с заключения под стражу на помещение под домашний арест до 21 декабря», — заявили в пресс-службе.

Тихонов участвовал в заседании по видеосвязи, документы об изменении меры пресечения сегодня направят в СИЗО.

Тихонов был за рулем автобуса, который 25 декабря 2017 года въехал в подземный переход у станции «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, еще 15 пострадали.