Въехавший в переход в Москве водитель автобуса получил 4 года колонии

Водителя автобуса, сбившего пешеходов у метро «Славянский бульвар», приговорили к четырем годам колонии общего режима и на три года лишили прав управления транспортными средствами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.
Суд установил, что 58-летний Виктор Тихонов совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК), и признал его виновным по этим статьям.
В декабре 2017 года около станции метро «Славянский бульвар» автобус на полной скорости въехал в переход, в результате чего погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 15 получили травмы.
По словам водителя, автобус «внезапно начал самостоятельное движение» и не реагировал на тормоза, однако Следственный комитет установил, что транспортное средство было в исправном состоянии.