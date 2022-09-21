В ВГА Херсонской области заявили о присоединении к России в административных границах

Херсон заявил о планах стать частью России в административных границах

По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах намерена войти в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов

Херсонская область намерена присоединиться к России в своих административных границах, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает «РИА Новости».

«По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации», — сказал Стремоусов.

Накануне ДНР, ЛНР и подконтрольные росссийским войскам территории Херсонской и Запорожской областей одновременно объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Голосование запланировано с 23 по 27 сентября.

Бюллетень в Херсонской области будет содержать вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?».

Глава ВГА Владимир Сальдо призвал президента Владимира Путина «при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации».

О том, что и пророссийские власти Запорожской области после референдума собираются объявить о независимости в административных границах, ранее заявил член главного совета ВГА Владимир Рогов. Он уточнил, что сейчас под контролем России находится 73% территории.

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