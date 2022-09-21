Херсон заявил о планах стать частью России в административных границах
Херсонская область намерена присоединиться к России в своих административных границах, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает «РИА Новости».
«По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации», — сказал Стремоусов.
Накануне ДНР, ЛНР и подконтрольные росссийским войскам территории Херсонской и Запорожской областей одновременно объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Голосование запланировано с 23 по 27 сентября.
Бюллетень в Херсонской области будет содержать вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?».
Глава ВГА Владимир Сальдо призвал президента Владимира Путина «при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации».
О том, что и пророссийские власти Запорожской области после референдума собираются объявить о независимости в административных границах, ранее заявил член главного совета ВГА Владимир Рогов. Он уточнил, что сейчас под контролем России находится 73% территории.
Позиция и задача Киева не изменятся из-за проведения референдумов, подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский.