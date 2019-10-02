«Библио-Глобус» расторг сделку по продаже своего бизнеса Thomas Cook

Российский туроператор «Библио-Глобус» отказался от сделки по продаже своего бизнеса компании Thomas Cook Group, ранее объявившей о своей ликвидации. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Библио-Глобуса».

«Решение о расторжении [договора купли-продажи] принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к «Библио-Глобусу» компанией Thomas Cook Group», — заявили в компании.

Таким образом, весь ранее проданный британской компании бизнес российского туроператора, включая торговую марку, деловую репутацию, клиентскую базу и пр., возвращается его прежним владельцам.



23 сентября британские власти объявили о ликвидации старейшего туроператора планеты — компании Thomas Cook Group. Британский холдинг владеет гостиницами, самолетами, а также круизными лайнерами по всему миру. Бизнес Thomas Cook Group также включал российских туроператоров «Интурист» и «Библио-Глобус».

По данным СМИ, в последние несколько лет у Thomas Cook возникли финансовые проблемы. Спасти холдинг могла сделка с китайской компанией Fosun на сумму £900 млн, однако в последний момент она сорвалась.