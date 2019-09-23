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Британские власти сообщили о ликвидации турфирмы Thomas Cook
Властям придется самостоятельно возвращать оказавшихся за рубежом 150 тысяч туристов
Фото: Peter Byrne / PA / AP

Одна из крупнейших туристических фирм мира Thomas Cook прекратила деятельность, сообщает Guardian. В компании введено внешнее управление.

При этом за границами Великобритании остались около 150 тысяч клиентов Thomas Cook, счета которых более не оплачиваются. У них есть, однако, страховка, которая позволит в случае необходимости добраться до дома.

Как сообщили агентству Reuters в Управлении гражданской авиации Великобритании, вернуть домой всех пострадавших от прекращения работы турфирмы людей планируется в течение ближайших двух недель. В Лондоне уже заявили, что речь может идти о крупнейшей операции по эвакуации мирных граждан в истории страны.

Глава Thomas Cook Питер Фанхаузер, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что ему остается только извиниться.

В последний год у Thomas Cook, владевшей гостиницами, самолетами и круизными лайнерами по всему миру, возникли финансовые проблемы. Спасти турагентство могла сделка с китайской Fosun, однако договориться о сделке стоимостью 900 млн фунтов стерлингов не удалось, поскольку в последний момент кредиторы потребовали от новых владельцев увеличить сумму на 200 млн фунтов стерлингов. В воскресенье руководство Thomas Cook пыталось добиться компромисса, однако после провала переговоров предпочло объявить о ликвидации, сообщает «Би-би-си».

Не получилось у Thomas Cook добиться помощи и у государства. Об отказе спасать турфирму заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Возможными причинами финансового краха Thomas Cook «Би-би-си» называет возросшую конкуренцию на туристическом рынке в связи с появлением небольших онлайн-операторов и авиакомпаний лоукостеров.

Автор: Артем Филипенок
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