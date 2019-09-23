Британские власти сообщили о ликвидации турфирмы Thomas Cook

Властям придется самостоятельно возвращать оказавшихся за рубежом 150 тысяч туристов

Фото: Peter Byrne / PA / AP

Одна из крупнейших туристических фирм мира Thomas Cook прекратила деятельность, сообщает Guardian. В компании введено внешнее управление.

При этом за границами Великобритании остались около 150 тысяч клиентов Thomas Cook, счета которых более не оплачиваются. У них есть, однако, страховка, которая позволит в случае необходимости добраться до дома.

Как сообщили агентству Reuters в Управлении гражданской авиации Великобритании, вернуть домой всех пострадавших от прекращения работы турфирмы людей планируется в течение ближайших двух недель. В Лондоне уже заявили, что речь может идти о крупнейшей операции по эвакуации мирных граждан в истории страны.

Глава Thomas Cook Питер Фанхаузер, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что ему остается только извиниться.

В последний год у Thomas Cook, владевшей гостиницами, самолетами и круизными лайнерами по всему миру, возникли финансовые проблемы. Спасти турагентство могла сделка с китайской Fosun, однако договориться о сделке стоимостью 900 млн фунтов стерлингов не удалось, поскольку в последний момент кредиторы потребовали от новых владельцев увеличить сумму на 200 млн фунтов стерлингов. В воскресенье руководство Thomas Cook пыталось добиться компромисса, однако после провала переговоров предпочло объявить о ликвидации, сообщает «Би-би-си».