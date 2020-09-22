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Депутаты предложили отменить запрет на оплату транспортных карт наличными

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать исключение из общего запрета на пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Вывести из-под запрета предлагают транспортные карты и кошельки школьников
Фото:Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Группа депутатов Госдумы предложила отказаться от запрета на пополнение транспортных карт наличными. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента. Первым в списке авторов указан председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутаты предлагают сделать исключение из общего запрета на пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Этот запрет предлагают не распространять на случаи, когда плательщик вносит деньги исключительно в целях оплаты услуг по перевозке пассажиров и багажа, услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и услуг дополнительного образования. Это предложение депутаты объясняют необходимостью «сохранить положительный опыт работы ряда транспортных и школьных карт», функционирующих как анонимные электронные кошельки.

В пояснительной записке указывается, что сейчас транспортные карты и карты для оплаты питания в школах пополняются наличными в 60–70% случаев.

В начале августа вступил в силу закон, который запрещает пополнять наличными неперсоницифицированные электронные кошельки — например, «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay. Вместе с ними под запрет попали и транспортные карты в части регионов, которые выпускаются по такой модели (в том числе подмосковный проездной «Стрелка»). Для того чтобы выйти из-под запрета, операторы должны изменить модель работы. Участники рынка жаловались, что не успевают это сделать в срок.

В итоге в августе ЦБ решил сделать для операторов транспортных карт исключение и не применять к ним меры за неисполнение закона до 1 октября 2020 года. 17 сентября регулятор решил сделать еще одно послабление, продлив этот срок на полгода. «У операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону «О национальной платежной системе» и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу, как пополнение транспортных карт наличными», — говорилось в сообщении ЦБ.

Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Финансы
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В июне банки уже предлагали полностью вывести транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков, из-под запрета. ЦБ и Росфинмониторинг поддержали это предложение. В ЦБ особо отметили, что делают это при условии, «если существует технологическая возможность отделить одни НЭСПы (неперсонифицированные электронные средства платежа. — РБК) от других, которые могут быть использованы для платежей по закрытому перечню».

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