ЦБ отложил штрафы для банков из-за подключения к системе платежей

ЦБ не будет применять меры к банкам за неподключение к своей Системе быстрых платежей до 1 января 2021 года. Банки с универсальной лицензией были обязаны подключиться к ней до 1 октября

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Банк России разрешил кредитным организациям с универсальной лицензией не подключаться к своей Системе быстрых платежей до 1 января 2021 года. Об этом говорится в информационном письме регулятора, опубликованном на его сайте.

Ранее ЦБ обязал банки с универсальной лицензией (кроме системообразующих) присоединиться к его системе до 1 октября 2020 года в части переводов между физическими лицами. Теперь Банк России решил не применять к ним меры в виде штрафов до 10 млн руб., которые предусматриваются за не подключение к системе в срок до 1 января 2021 года.

В настоящий момент участниками СБП являются 146 кредитных организаций, из них 134 — это банки с универсальной лицензией, еще 42 банка находятся в высокой степени готовности.

«Сегодня из-за пандемии коронавируса многие сотрудники кредитных организаций работают удаленно, банки были вынуждены перестроить свои бизнес-процессы, и им необходимо дополнительное время для внедрения сервисов СБП», — объяснили в ЦБ свое решение. Банк России добавил, что отведенного срока достаточно для подключения остальных кредитных организаций.