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ЦБ отложил штрафы для банков из-за подключения к системе платежей

ЦБ не будет применять меры к банкам за неподключение к своей Системе быстрых платежей до 1 января 2021 года. Банки с универсальной лицензией были обязаны подключиться к ней до 1 октября
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Банк России разрешил кредитным организациям с универсальной лицензией не подключаться к своей Системе быстрых платежей до 1 января 2021 года. Об этом говорится в информационном письме регулятора, опубликованном на его сайте.

Ранее ЦБ обязал банки с универсальной лицензией (кроме системообразующих) присоединиться к его системе до 1 октября 2020 года в части переводов между физическими лицами. Теперь Банк России решил не применять к ним меры в виде штрафов до 10 млн руб., которые предусматриваются за не подключение к системе в срок до 1 января 2021 года.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

В настоящий момент участниками СБП являются 146 кредитных организаций, из них 134 — это банки с универсальной лицензией, еще 42 банка находятся в высокой степени готовности.

«Сегодня из-за пандемии коронавируса многие сотрудники кредитных организаций работают удаленно, банки были вынуждены перестроить свои бизнес-процессы, и им необходимо дополнительное время для внедрения сервисов СБП», — объяснили в ЦБ свое решение. Банк России добавил, что отведенного срока достаточно для подключения остальных кредитных организаций.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в начале 2019 года. Она позволяет переводить денежные средства по номеру телефона между счетами разных банков. Системно значимые банки (11 кредитных организаций) должны были подключиться к ней до 1 октября 2019 года, для банков с базовой лицензией обязательства по подключению не установлены.

Какие штрафы могли грозить банкам

ЦБ не будет применять меры, предусмотренные ст. 74-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», сообщается в письме регулятора. Согласно этой статье, штраф за неисполнение нормативных актов Банка России может быть установлен до 0,1% минимального размера уставного капитала. Если банк не исполнит предписание об устранении нарушений, то размер штрафа повышается до 1% оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала. Минимальный размер уставного капитала для банка с универсальной лицензией составляет 1 млрд руб. Таким образом, в первом случае с банков взыскивается максимум 1 млн руб., во втором — до 10 млн руб. Со штрафом за несвоевременное подключение к СБП в прошлом году уже сталкивался Сбербанк.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

ЦБ 17 сентября также разрешил пополнять транспортные карты наличными до 1 апреля 2021 года. В начале августа вступил в силу закон, который запрещает пополнять наличными неперсоницифицированные электронные кошельки — под запрет кроме самих кошельков попали и транспортные карты в части регионов, которые выпускаются по такой модели. Операторы транспортных карт должны изменить свои бизнес-модели, чтобы вывести проездные из-под запрета. Участники рынка жаловались, что не успевают перенастроить свои системы в срок. В августе ЦБ решил не применять к ним меры за неисполнение закона до 1 октября 2020 года, теперь продлил этот срок еще на полгода.

«У операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону «О национальной платежной системе» и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу, как пополнение транспортных карт наличными», — говорится в сообщении ЦБ.

Автор
Евгения Чернышова
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