Губернатор Алтайского края заразился COVID-19

Виктор Томенко перешел на дистанционный формат работы и лечится амбулаторно. В июне губернатор уже уходил на самоизоляцию из-за выявленного у сотрудников его администрации коронавируса

Виктор Томенко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба правительства региона.

Тест Томенко на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем тот перешел на дистанционный режим работы. Сейчас глава региона находится дома, где проходит амбулаторное лечение.

«Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней», — говорится в сообщении.

Глава региона обратился к жителям с призывом соблюдать меры санитарной безопасности и профилактики коронавируса. Ранее, в июне, Томенко уже самоизолировался на неделю, после того как у нескольких сотрудников краевой администрации диагностировали COVID-19.