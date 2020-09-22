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Пандемия коронавируса ,  
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Губернатор Алтайского края заразился COVID-19

Виктор Томенко перешел на дистанционный формат работы и лечится амбулаторно. В июне губернатор уже уходил на самоизоляцию из-за выявленного у сотрудников его администрации коронавируса
Виктор Томенко
Виктор Томенко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба правительства региона.

Тест Томенко на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем тот перешел на дистанционный режим работы. Сейчас глава региона находится дома, где проходит амбулаторное лечение.

«Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней», — говорится в сообщении.

Губернатор Алтайского края ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у коллег
Общество
Виктор Томенко

Глава региона обратился к жителям с призывом соблюдать меры санитарной безопасности и профилактики коронавируса. Ранее, в июне, Томенко уже самоизолировался на неделю, после того как у нескольких сотрудников краевой администрации диагностировали COVID-19.

15 сентября на Алтае перешли к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии кооронавирусной инфекции. В регионе разрешили работу всех организаций и проведение массовых мероприятий.

Томенко тогда подчеркивал, что эпидемиологическая обстановка в крае стабилизировалась, но жители по-прежнему обязаны носить медицинские маски в общественных местах и торговых объектах. А организациям и бизнесу запрещается обслуживать клиентов, которые игнорируют средства индивидуальной защиты.

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Спикер алтайского заксобрания ушел на самоизоляцию вслед за губернатором
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Александр Романенко

При этом до 3 октября в Алтайском крае сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 21 сентября в регионе были выявлены 13 тыс. инфицированных COVID-19. 11,7 тыс. из них выздоровели, 173 человека умерли.

C начала пандемии в России COVID-19 переболели несколько глав регионов. В числе последних заразившихся — губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ушедший на удаленку 19 сентября. Двумя днями ранее заболел пермский губернатор Дмитрий Махонин.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Алтайский край губернатор
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