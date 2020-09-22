Губернатор Алтайского края заразился COVID-19
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба правительства региона.
Тест Томенко на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем тот перешел на дистанционный режим работы. Сейчас глава региона находится дома, где проходит амбулаторное лечение.
«Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней», — говорится в сообщении.
Глава региона обратился к жителям с призывом соблюдать меры санитарной безопасности и профилактики коронавируса. Ранее, в июне, Томенко уже самоизолировался на неделю, после того как у нескольких сотрудников краевой администрации диагностировали COVID-19.