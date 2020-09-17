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Пандемия коронавируса ,  
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У пермского губернатора нашли COVID-19 через несколько дней после выборов

В пресс-службе главы региона сообщили, что заболевание протекает в легкой форме. Лечение Дмитрий Махонин проходит в больнице
Дмитрий Махонин
Дмитрий Махонин (Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС)

У избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина подтвердили коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе главы региона. Там уточнили, что сейчас Махонин находится в больнице.

«Медики проводят стандартное лечение, болезнь проходит в легкой форме», — сказали в пресс-службе.

Ранее 17 сентября «РБК Пермь» писал, что Махонин вышел на больничный из-за признаков ОРВИ.

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Выборы губернатора Пермского края проходили в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября. Махонин получил 75,71% голосов избирателей, явка составила 35,72%. Второй стала кандидат от КПРФ Ксения Айтакова, набрав 13,63% голосов, еще 5,66% получил кандидат от ЛДПР Олег Постников.

Махонин стал временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края в феврале текущего года, после того как предыдущий глава региона Максим Решетников, который руководил краем с 2017 года, получил должность министра экономического развития.

Согласно последним данным местных властей, в Пермском крае с начала пандемии выявили 8,8 тыс. заболевших коронавирусом. Из них 6,1 тыс. выздоровели, число смертельных случаев составило 244.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Анастасия Батманова, Майя Бобенко
коронавирус Пермь Дмитрий Махонин
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Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 сентября
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