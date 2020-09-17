У пермского губернатора нашли COVID-19 через несколько дней после выборов
У избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина подтвердили коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе главы региона. Там уточнили, что сейчас Махонин находится в больнице.
«Медики проводят стандартное лечение, болезнь проходит в легкой форме», — сказали в пресс-службе.
Ранее 17 сентября «РБК Пермь» писал, что Махонин вышел на больничный из-за признаков ОРВИ.
Выборы губернатора Пермского края проходили в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября. Махонин получил 75,71% голосов избирателей, явка составила 35,72%. Второй стала кандидат от КПРФ Ксения Айтакова, набрав 13,63% голосов, еще 5,66% получил кандидат от ЛДПР Олег Постников.