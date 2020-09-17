У пермского губернатора нашли COVID-19 через несколько дней после выборов

Махонин стал временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края в феврале текущего года, после того как предыдущий глава региона Максим Решетников, который руководил краем с 2017 года, получил должность министра экономического развития.

Согласно последним данным местных властей, в Пермском крае с начала пандемии выявили 8,8 тыс. заболевших коронавирусом. Из них 6,1 тыс. выздоровели, число смертельных случаев составило 244.