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Пандемия коронавируса ,  
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Губернатор Саратовской области заразился COVID-19

Валерий Радаев сообщил, что у него болезнь протекает в легкой форме. Сейчас глава региона находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме
Валерий Радаев
Валерий Радаев (Фото: radaev_v.v / Instagram)

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в Instagram.

«Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат», — написал глава региона.

По его словам, сейчас он находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. «Продолжаю работать в дистанционном режиме», — отметил Радаев.

Губернатор поблагодарил медиков, которые помогают бороться с пандемией.

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Саратовский губернатор стал далеко не первым главой региона, который заразился коронавирусом. Так, в частности, с вирусом боролись глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Калмыкии Бату Хасиков, пермский губернатор Дмитрий Махонин и руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол переболел коронавирусом в начале июня. В августе он сообщил, что опять заразился COVID-19. Его отправили на обследование в Москву, после которого Минздрав усомнился в его повторном заражении коронавирусом.

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Среди других российских политиков COVID-19 выявляли в том числе у премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра энергетики Александра Новака, министра культуры Ольги Любимовой, министра образования и науки Валерия Фалькова, сенатора Игоря Морозова и вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, всего в стране коронавирусом заразились почти 1,1 млн человек, скончались 19 339 пациентов.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 Саратовская область губернатор Валерий Радаев
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