Губернатор Саратовской области заразился COVID-19

Валерий Радаев сообщил, что у него болезнь протекает в легкой форме. Сейчас глава региона находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме

Валерий Радаев (Фото: radaev_v.v / Instagram)

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в Instagram.

«Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат», — написал глава региона.

По его словам, сейчас он находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. «Продолжаю работать в дистанционном режиме», — отметил Радаев.

Губернатор поблагодарил медиков, которые помогают бороться с пандемией.