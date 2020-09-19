Губернатор Саратовской области заразился COVID-19
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в Instagram.
«Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат», — написал глава региона.
По его словам, сейчас он находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. «Продолжаю работать в дистанционном режиме», — отметил Радаев.
Губернатор поблагодарил медиков, которые помогают бороться с пандемией.