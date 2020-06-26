Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 69,47 (+0,63) Quote, 25 июн, 12:29
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 78,06 (+0,3) Quote, 25 июн, 12:29
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня Общество, 07:30 Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость Экономика, 07:30 Во Владивостоке из-за непрекращающихся дождей затопило улицы Общество, 07:27 Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z Политика, 07:00 Спикер алтайского заксобрания ушел на самоизоляцию вслед за губернатором Общество, 06:54 Трамп назвал Болтона желающим всех бомбить «маньяком» Политика, 06:33 Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота Финансы, 06:30 В Госдепе заявили о наличие у России проекта «по разобщению» НАТО Политика, 06:29 Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции Политика, 06:01 Сбербанк оценил готовность молодежи откладывать на будущее Общество, 06:00 Арестованный на Шри-Ланке ученый сообщил о задержании двух друзей Общество, 05:38 Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый» Общество, 05:07 Создатели «Ведьмака» опубликовали новый трейлер игры Cyberpunk 2077 Технологии и медиа, 04:44 В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании Общество, 04:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Спикер алтайского заксобрания ушел на самоизоляцию вслед за губернатором

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко перешел на удаленный режим работы из дома после того, как в окружении губернатора региона Виктора Томенко выявили заболевших COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания, передает ТАСС.

«Александр Романенко в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора сдал тесты и находится на самоизоляции», — говорится в сообщении. В краевом парламенте отметили, что спикер организует работу дистанционно, а очередную сессию заксобрания 26 июня проведет его заместитель Сергей Серов.

Губернатор Алтайского края ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у коллег
Общество
Виктор Томенко

Ранее 25 июня глава Алтайского края Томенко принял решение уйти на самоизоляцию. Причиной стало выявление коронавирусной инфекции у нескольких сотрудников, с которыми он часто контактирует.

«Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей», — заявил Томенко. Губернатор отметил, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции большинство мероприятий правительства осуществляется в формате видеоконференций.

По данным алтайского Минздрава на 25 июня, в крае выявлено 3600 заболевших COVID-19. 2482 человек выздоровело, 30 пациентов умерли.

Теги: коронавирус, Алтайский край, изоляция
Материалы по теме
Губернатор Алтайского края ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у коллег
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter