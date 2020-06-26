Спикер алтайского заксобрания ушел на самоизоляцию вслед за губернатором

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко перешел на удаленный режим работы из дома после того, как в окружении губернатора региона Виктора Томенко выявили заболевших COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания, передает ТАСС.

«Александр Романенко в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора сдал тесты и находится на самоизоляции», — говорится в сообщении. В краевом парламенте отметили, что спикер организует работу дистанционно, а очередную сессию заксобрания 26 июня проведет его заместитель Сергей Серов.

Ранее 25 июня глава Алтайского края Томенко принял решение уйти на самоизоляцию. Причиной стало выявление коронавирусной инфекции у нескольких сотрудников, с которыми он часто контактирует.

«Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей», — заявил Томенко. Губернатор отметил, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции большинство мероприятий правительства осуществляется в формате видеоконференций.