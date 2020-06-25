Губернатор Алтайского края ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у коллег

Виктор Томенко (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать дистанционно из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он часто контактирует, выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей», — отметил Томенко.

По его словам, большинство совещаний, планерок и других мероприятий переведено в формат видеоконференций.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 24 июня, в Алтайском крае зафиксировано 3 522 случая заражения коронавирусом. Большая часть заболевших — 2 540 человек — уже выздоровели. Скончались 29 человек.