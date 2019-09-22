Энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах в Москве

В жилые дома в Москве пока не начали подавать отопление, сообщили в ПАО «МОЭК». Появление тепла в некоторых домах может быть связано с индивидуальными котельными или особенностями узла подключения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали РБК сообщения о появлении отопления в некоторых домах.

«В данный момент отопление подается на социальные объекты, начали вечером 20-го числа, подключаем объекты по заявкам. Сейчас подключено уже около 3000 объектов. В настоящее время жилые дома не подключались», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что появление отопления в домах может быть связано с наличием индивидуальных котельных или особенностями узла подключения. «Могут быть индивидуальные котельные. Может быть вариант, когда при подключении социального объекта из-за особенностей узла подключения заливается и жилой дом, находящийся с ним на одном тепловом пункте», — пояснили в пресс-службе.

Информацию о подключении социальных объектов к отоплению РБК подтвердили в пресс-службе департамента ЖКХ. Там также заявили, что информации о подключении жилого фонда нет.