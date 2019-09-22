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Энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах в Москве
В жилые дома в Москве пока не начали подавать отопление, сообщили в ПАО «МОЭК». Появление тепла в некоторых домах может быть связано с индивидуальными котельными или особенностями узла подключения
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали РБК сообщения о появлении отопления в некоторых домах.

«В данный момент отопление подается на социальные объекты, начали вечером 20-го числа, подключаем объекты по заявкам. Сейчас подключено уже около 3000 объектов. В настоящее время жилые дома не подключались», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что появление отопления в домах может быть связано с наличием индивидуальных котельных или особенностями узла подключения. «Могут быть индивидуальные котельные. Может быть вариант, когда при подключении социального объекта из-за особенностей узла подключения заливается и жилой дом, находящийся с ним на одном тепловом пункте», — пояснили в пресс-службе.

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Информацию о подключении социальных объектов к отоплению РБК подтвердили в пресс-службе департамента ЖКХ. Там также заявили, что информации о подключении жилого фонда нет.

Ранее в Twitter появились сообщения о том, что отопление дали в домах в Тверском районе, а также в Новогиреево. О появлении отопления в районе Царицыно также заявили пользователи «ВКонтакте». По их словам, отопление включили в домах на улице Ереванской, Товарищеской и Бехтерева.

В Мосэнерго напомнили, что согласно законодательству решение о начале отопительного сезона принимается в случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура остается на уровне ниже 8 градусов. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что коммунальный комплекс столицы готов к началу отопительного сезона и предстоящей зиме.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК, что с 24 сентября в Москве ночная температура будет в районе нуля градусов, в Московской области — до минус 4. Днем воздух прогреется до 7–8 градусов тепла, что ниже климатической нормы на четыре градуса.

Авторы: Роман Кирьянов, Юлия Выродова
Теги: Москва, отопительный сезон, отопление, погода
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