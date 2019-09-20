Бирюков пообещал досрочно включить отопление в школах и больницах Москвы

Бирюков пообещал досрочно включить отопление в школах и больницах Москвы

Отопительный сезон в социальных учреждениях Москвы начнется досрочно. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

По словам Бирюкова, подача тепла в больницы, детские сады, школы и прочие организации социальной сферы начнется в течение дня по их заявкам. Заммэра объяснил досрочное начало отопительного сезона неблагоприятным прогнозом погоды и соответствующими просьбами жителей столицы.

РБК направил запрос в департамент ЖКХ Москвы.

Ранее Мосэнерго напомнило о правилах включения отопления в столице. Согласно действующим нормативам, отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже плюс 8 градусов на протяжении пяти дней. Дата начала подачи тепла в дома столицы устанавливается правительством Москвы в зависимости от погодных условий.

17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности коммунального комплекса столицы к предстоящей зиме.