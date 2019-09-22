Гидрометцентр предупредил о температуре ниже нормы в Центральной России

В Москве и Подмосковье в течение следующей рабочей недели ожидается погода без осадков и с температурой воздуха ниже климатической нормы. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Москва и область в течение всех рабочих дней грядущей недели будет находиться в восточной периферии антициклона. Это значит, что осадков не ожидается, разве что 23 числа они еще возможны в небольшом количестве по области», — сказал он.

Вильфанд добавил, что с 24 сентября в Москве ночная температура будет в районе нуля градусов, а в Московской области — до минус четырех. По его словам, днем воздух прогреется до 7–8 градусов тепла, что ниже климатической нормы на четыре градуса.

«В целом такое отклонение будет характерно в этот период для всей центральной России», — отметил Вильфанд.