Собянин заявил о полной ревизии Москвы перед зимой

Коммунальный комплекс Москвы готов к началу отопительного сезона и предстоящей зиме. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения насосно-перекачивающей станции «Марьинская».

По его словам, Москва является одним из самых больших городов в мире, который находится в холодных климатических условиях. В связи с этим к надежности, эффективности всех инженерных систем требуется постоянное внимание, отметил градоначальник.

По его словам, за последние несколько лет прошел ремонт и реконструкция систем водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, десятки котельных и ТЭЦ. «В этом году город провел полную ревизию, подготовился к зиме», — сказал мэр, отметив полную готовность коммунальной системы к зиме.

Также Собянин упомянул реконструкцию насосно-перекачивающей станции «Марьинская», которая превратилась в современный, технологически оснащенный объект, управляемый дистанционно. На сегодняшний день она обеспечивает теплом около 400 тыс. жителей.

Станция «Марьинская» была запущена в 1993 году.