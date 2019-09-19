Мосэнерго напомнило об условиях начала отопительного сезона в столице

Мосэнерго напомнило об условиях начала отопительного сезона в столице

Дату отопительного сезона в столице устанавливает правительство Москвы в зависимости от определенных законодательством погодных условий, заявили РБК в пресс-службе «Мосэнерго».

«В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов по Цельсию», — сказали в компании.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что коммунальный комплекс Москвы готов к началу отопительного сезона и предстоящей зиме.

По данным столичного Метеобюро, ночь на среду, 18 сентября, стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила 6,4 градуса. До этого самая низкая температура была зафиксирована 15 сентября на отметке 7,2 градуса.

