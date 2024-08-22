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Военная операция на Украине ,  
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Число поступивших в вузы по квоте для бойцов спецоперации выросло на 40%

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Военная операция на Украине
В прошлом учебном году в вузы по квоте для участвующих в спецоперации военных и членов их семей поступили 8,5 тыс. человек, в этом — уже 14,9 тыс.
Подача документов для поступления в Дальневосточный федеральный университет
Подача документов для поступления в Дальневосточный федеральный университет (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В университеты в рамках квоты для участников военной операции и членов их семей по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования зачислили на 42% больше людей, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки. По квоте в этом учебном году поступили 14,9 тыс. человек.

Самыми популярными направлениями подготовки стали информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, педагогика, медицина, инженерные специальности, добавили в ведомстве.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Указ о создании специальной квоты для участников военной операции и членов их семей президент Владимир Путин подписал в мае 2022 года. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. В 2023/2024 учебном году по квоте в вузы поступили 8,5 тыс. человек.

В декабре 2023 года Путин внес изменения в закон «О занятости населения в Российской Федерации», добавив туда пункт о содействии участникам военной операции и членам их семей в приоритетном трудоустройстве.

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Теги
вузы квота Военная операция на Украине высшее образование военные
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