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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин заявил о льготах для участников спецоперации при поступлении в вузы

Путин: участники спецоперации смогут в приоритетном порядке поступить в вузы
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Насыров / ТАСС
Фото: Алексей Насыров / ТАСС

Участники боевых действий на Украине смогут в приоритетном порядке поступить в ведущие высшие учебные заведения России, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах», — сказал президент.

В мае 2022 года Путин подписал указ о создании специальной квоты для участников специальной военной операции и членов их семей. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

Около 8,5 тыс. человек поступили в вузы по квоте для участников СВО
Общество
Фото:Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

По данным на сентябрь 2023 года, в российские вузы в рамках этой квоты поступили около 8,5 тыс. человек.

В ноябре первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что участники специальной военной операции, а также их дети будут иметь преимущественное право при зачислении в техникумы и колледжи. Тогда проект соответствующих поправок внесли в Госдуму.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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