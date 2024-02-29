Путин заявил о льготах для участников спецоперации при поступлении в вузы

Фото: Алексей Насыров / ТАСС

Участники боевых действий на Украине смогут в приоритетном порядке поступить в ведущие высшие учебные заведения России, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах», — сказал президент.

В мае 2022 года Путин подписал указ о создании специальной квоты для участников специальной военной операции и членов их семей. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

По данным на сентябрь 2023 года, в российские вузы в рамках этой квоты поступили около 8,5 тыс. человек.

В ноябре первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что участники специальной военной операции, а также их дети будут иметь преимущественное право при зачислении в техникумы и колледжи. Тогда проект соответствующих поправок внесли в Госдуму.