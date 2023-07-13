Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 99,89 (+0,21) Инвестиции, 12 июл, 16:37 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 90,63 (+0,12) Инвестиции, 12 июл, 16:37
Один человек погиб в крупном лесном пожаре в Свердловской области Общество, 09:50
9 способов сделать встречи продуктивнее — от простых до радикальных Pro, 09:50
Цена на российскую нефть Urals превысила установленный G7 потолок Бизнес, 09:36
Карьера, ротация и антистресс: как развивают ИТ-команды РБК и Softline, 09:33
Сейсмолог заявил о возможности землетрясения магнитудой выше 7 в Стамбуле Общество, 09:32
Ракова рассказала о двукратном росте клинических исследований лекарств Город, 09:30
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании Pro, 09:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
СК обвинил летчика и школьника в работе на мошеннический call-центр Кобы Общество, 09:20
Ливень в Новокузнецке затопил переходы и оставил часть домов без света Общество, 09:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:10
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:03
Компартия Китая лишила Джека Ма $30 млрд. Что с ним будет дальше Pro, 08:55
Эксперты рассчитали цену углеродного налога в ЕС для российской экономики Экономика, 08:39
Полиция завершила расследование дела против нарколога Брюна Общество, 08:34
Землетрясение в Турции и Сирии ,  
0 

Сейсмолог заявил о возможности землетрясения магнитудой выше 7 в Стамбуле

Сейсмолог Эйидоган: ожидаем землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле до 2030 года
Вид на Стамбул
Вид на Стамбул (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

В Стамбуле и в регионе Мраморного моря до 2030 года с высокой вероятностью может случиться землетрясение магнитудой выше 7, а его последствия повлияют на всю страну. Об этом сообщил «РИА Новости» сейсмолог Халюк Эйидоган, который входит в Совет ученых при мэрии Стамбула по вопросам землетрясений.

Такое землетрясение, по его словам, возможно в случае активизации разлома в Мраморном море. «Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — сказал Эйидоган, пояснив, что прогноз основан на истории землетрясений в этом регионе за последние 2 тыс. лет и на анализе результатов геофизических и сейсмических исследований.

Такого рода землетрясение затронет сразу семь провинций с населением более 25 млн человек. «Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов могут не считать, что они в безопасности — катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной», — сказал Эйидоган.

У сейсмологов нет цели напугать обычных людей, поясняет эксперт. Прогнозы нужны, для того чтобы люди могли подготовиться к такой катастрофе, а местные власти моли заранее продумать меры на случай стихийного бедствия, чтобы уменьшить в будущем возможный ущерб. По его словам, мэрия Стамбула уже разработала сценарий на этот случай, в частности оценила потенциальное число жертв и зданий, которые могут обрушиться.

6 февраля в Турции произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовала серия более слабых подземных толчков. Ущерб от стихийного бедствия превысил $100 млрд, погибли более 48 тыс. человек, еще 115 тыс. человек пострадали. Властям предстоит восстановить 650 тыс. домов

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Турция землетрясение
Материалы по теме
В Азербайджане у границы с Дагестаном произошло землетрясение
Общество
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Общество
У Южного берега Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter