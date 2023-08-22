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Организатора экскурсии задержали в Петербурге после гибели диггеров

В Петербурге задержали гендиректора компании-организатора экскурсии в коллекторе Неглинки
Александр Ким
Александр Ким (Фото: kimsan / VK)

В Санкт-Петербурге задержали Александра Кима, гендиректора компании «Спутник», организовавшей экскурсию в коллекторе московской Неглинки, где во время ливня погибли несколько человек, передает ТАСС со ссылкой на источник.

О задержании Кима также сообщает телеграм-канал 112. По его данным, предпринимателя везут на допрос в Москву.

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