Организатора экскурсии задержали в Петербурге после гибели диггеров

Александр Ким (Фото: kimsan / VK)

В Санкт-Петербурге задержали Александра Кима, гендиректора компании «Спутник», организовавшей экскурсию в коллекторе московской Неглинки, где во время ливня погибли несколько человек, передает ТАСС со ссылкой на источник.

О задержании Кима также сообщает телеграм-канал 112. По его данным, предпринимателя везут на допрос в Москву.

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