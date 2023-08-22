branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 102,57 (+1,09) Инвестиции, 21 авг, 16:36 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 94,14 (+0,74) Инвестиции, 21 авг, 16:36
Сирийский военный пострадал после удара Израиля по окрестностям Дамаска Политика, 01:23
СК установил трех причастных к гибели участников экскурсии с диггерами Общество, 01:12
Вучич встретился с Зеленским в Афинах Политика, 00:53
BelkaCar начал проверку после укола ребенка о шприц в автомобиле Бизнес, 00:19
Минобороны сообщило о двух сбитых украинских дронах в районе Крыма Политика, 00:13
У певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky родился второй ребенок Life, 00:08
Стадион имени Исинбаевой в Махачкале решили переименовать в «Труд» Спорт, 00:07
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
«Убил матч». Действительно ли судья помешал «Спартаку» в игре с «Зенитом Спорт, 00:00
Эксперты оценили изменение платежа по ипотеке после роста ключевой ставки Недвижимость, 00:00
Ozon отказался от принудительной утилизации неходовых товаров Технологии и медиа, 00:00
Wildberries назвал цену пострадавших из-за ливней в Подмосковье товаров Бизнес, 21 авг, 23:55
Трех девочек и тела их родителей нашли в квартире в Асбесте Общество, 21 авг, 23:37
Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд Политика, 21 авг, 23:13
Трамп договорился об освобождении под залог в $200 тыс. Политика, 21 авг, 23:04
Общество ,  
0 

СК установил трех причастных к гибели участников экскурсии с диггерами

Следователи установили трех причастных к гибели участников экскурсии с диггерами в Москве
СК установил личности трех причастных к организации экскурсии с диггерами в Москве, в результате которой погибли минимум пять человек. С одним из них проводят следственные действия, его хотят арестовать. Ряд лиц объявили в розыск

Следователи установили трех причастных к организации экскурсии по московским коллекторам, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает столичное управление Следственного комитета.

С одним из этих лиц на данный момент проводятся следственные действия в подразделении ведомства, следствие в ближайшее время будет ходатайствовать о его аресте, добавили в СК.

«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — подчеркивается в сообщении СК.

Кроме того, в рамках дела по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек) проведены обыски у тех, кто продавал или предоставлял «опасные для жизни и здоровья» услуги. Ряд лиц был объявлен в розыск.

По данным телеграм-канала «112», устанавливается местонахождение двух гендиректоров компаний по продаже экскурсий по подземным сооружениям. Как пишет канал, гендир «Авангарда» Александр Лазовский находится в Дубае, а главу «Спутника» Александра Кима разыскивают в Санкт-Петербурге. Соседи не видели последнего более суток.

Диггеры повели экскурсию по коллекторам Москвы 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения городских служб и МЧС о сильном ливне. Опрошенные РБК специалисты по подземным экскурсиям называли это ключевой ошибкой организаторов. Представитель экстренных служб Москвы рассказал «РИА Новости», что на экскурсию по подземным коллекторам записались восемь человек, точное число пропавших неизвестно. Из Москвы-реки выловили пять тел погибших, продолжаются поиски.

Читайте на РБК Pro
Гражданская война в США и провал в экономике: что пророчит миру Рэй Далио
Гайд для релоканта: как купить жилье в Израиле
«А детей когда планируете?»: как бороться с осуждением в семье
Х5 Retail Group опережает конкурентов. Что будет с ее акциями

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Следственный комитет Москва диггеры розыск
Материалы по теме
В Москве-реке нашли тело четвертого пропавшего диггера
Общество
В Москве-реке после дождей выловили трупы диггеров
Общество
Как выглядит коллектор реки Неглинки, где погибли диггеры. Фоторепортаж
Общество