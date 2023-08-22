СК установил трех причастных к гибели участников экскурсии с диггерами

СК установил личности трех причастных к организации экскурсии с диггерами в Москве, в результате которой погибли минимум пять человек. С одним из них проводят следственные действия, его хотят арестовать. Ряд лиц объявили в розыск

Следователи установили трех причастных к организации экскурсии по московским коллекторам, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает столичное управление Следственного комитета.

С одним из этих лиц на данный момент проводятся следственные действия в подразделении ведомства, следствие в ближайшее время будет ходатайствовать о его аресте, добавили в СК.

«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — подчеркивается в сообщении СК.

Кроме того, в рамках дела по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек) проведены обыски у тех, кто продавал или предоставлял «опасные для жизни и здоровья» услуги. Ряд лиц был объявлен в розыск.

По данным телеграм-канала «112», устанавливается местонахождение двух гендиректоров компаний по продаже экскурсий по подземным сооружениям. Как пишет канал, гендир «Авангарда» Александр Лазовский находится в Дубае, а главу «Спутника» Александра Кима разыскивают в Санкт-Петербурге. Соседи не видели последнего более суток.

Диггеры повели экскурсию по коллекторам Москвы 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения городских служб и МЧС о сильном ливне. Опрошенные РБК специалисты по подземным экскурсиям называли это ключевой ошибкой организаторов. Представитель экстренных служб Москвы рассказал «РИА Новости», что на экскурсию по подземным коллекторам записались восемь человек, точное число пропавших неизвестно. Из Москвы-реки выловили пять тел погибших, продолжаются поиски.