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У Зарядья нашли труп пятого пропавшего участника экскурсии с диггерами

В Москве-реке у Зарядья нашли труп пятого участника экскурсии с диггерами
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Тело пятого участника экскурсии по коллекторам Москвы нашли в Москве-реке в районе парка «Зарядье», сообщают Mash и 112 со ссылкой на источники. Там же ранее было найдено тело еще одного пропавшего человека.

Тело всплыло под Парящим мостом у причала «Зарядье», передает Mash, его заметил капитан проплывавшего мимо судна.

Диггеры повели экскурсию по коллекторам Москвы 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения городских служб и МЧС о сильном ливне. Опрошенные РБК специалисты по подземным экскурсиям называли это ключевой ошибкой организаторов.

Материал дополняется.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
диггеры Москва парк «Зарядье»