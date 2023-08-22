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Война санкций ,  
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MSD прекратит поставлять в Россию препарат от гепатита C

«Коммерсантъ»: MSD перестанет поставлять в Россию зепатир — препарат от гепатита С
Сюжет
Война санкций
Фармкомпания MSD прекратит поставки в Россию зепатира — одного из самых популярных и доступных препаратов от гепатита С — после 2024 года. Эксперты отмечают, что на рынке достаточно других лекарств, но аналогов этого пока нет
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Американская компания MSD, которая производит зепатир — препарат против гепатита С — уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на службу.

Производитель обязан предупредить об остановках за год до остановки импорта; в письме ведомству MSD заверила, что в 2024 году поставки состоятся по плану.

Предупреждение в больницы о прекращении импорта зепатира и некоторых других препаратов также направил Минздрав, сообщает газета со ссылкой на письмо ведомства. Позднее министерство отозвало его. 

Зепатир применяют для лечения гепатита С первого, третьего и четвертого генотипов у взрослых. Хотя Всемирная служба здравоохранения и Минздрав отдают приоритет пангенотипным схемам (подходящим для любых типов вирусов), препарат от MSD входит число наиболее популярных. По данным экспертов «Здравресурса», в 2022 году его доля в схемах лечения, оплаченных государством, составила 19% (1,06 млрд руб.), с начала 2023 года — 18% (718 млн руб).

В России у этого препарата нет аналогов, некоторые компании разрабатывают дженерики, сообщили в Минпромторге. В апреле исследовать аналог зепатира разрешили «Промомеду»; в компании не назвали сроки вывода препарата, отметив, что информация о разработках конфиденциальная.

В «Здравресурсе» считают, что прекращение поставок зепатира не станет критичным, но при условии, что власти расширят применение пангенотипных препаратов (к ним относятся мавирет от AbbVie и эпклюза от Gilead, оба внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). По данным компании, препарат от MSD — один из самых доступных, курс лечения обходится бюджету в 240 тыс. руб. Стоимость лечения пангенотипными схемами начинается от 370 тыс.

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Самый дешевый курс (205 тыс. руб.) — «Викейра Пак» от американской AbbVie. Однако компания предупредила, что прекращает производство препарата. В России он будет доступен до декабря 2023 года.

Летом 2022 года в Минздраве заверяли, что доступ к необходимым препаратам пациантам с гепатитом С «обеспечен в полном объеме». По состоянию на 30 июня этого года на учете в медицинских организациях состояли 626 795 пациентов, писали «Ведомости» со ссылкой на ведомство. По данным Роспотребнадзора, с начала года число случаев хронических гепатитов среди детей младше 14 лет выросло более чем на четверть (28%) — до 122. Большую часть составляют случаи с хроническим гепатитом С (112, прирост в 32%).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
гепатит препарат фармацевтический рынок
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