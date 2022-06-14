Минздрав ответил пациентам с ВИЧ и гепатитом С о нехватке лекарств

Пациенты с ВИЧ и гепатитом С обратились к властям с жалобой, что к июню было реализовано менее половины запланированных аукционов на покупку лекарств. Минздрав обещает, что больные будут обеспечены лечением «в полном объеме»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Поставки препаратов для лечения пациентов с ВИЧ и гепатитом С согласно полученным заявкам будут реализованы до конца года, сообщил РБК главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. По его словам, «есть абсолютная готовность российской системы здравоохранения решать вопросы коинфекции ВИЧ и вирусного гепатита С на основе самых высоких научных стандартов», а доступ к необходимым препаратам «обеспечен в полном объеме». Также, по его словам, в ближайшее время начинается заявочная кампания на 2023 год.

Так в ведомстве отреагировали на просьбу РБК прокомментировать обращения двух объединений пациентов с гепатитом C и ВИЧ, которые обратились к властям с жалобами на потенциальную нехватку препаратов. Об обращениях объединений пациентов ранее писал «Коммерсантъ».

Финансирование программы по обеспечению необходимыми лекарствами для лечения пациентов с ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, идет за счет средств федерального бюджета и в 2022 году было увеличено по сравнению с 2021 годом на 920 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Для «эффективного использования бюджетных ассигнований» применяется практика заключения долгосрочных контрактов, которые позволяют снижать стоимость закупки за счет больших объемов и обеспечивать пациентов терапией сразу на несколько лет. Также ведомство утверждает, что ведет постоянный мониторинг остатков лекарственных препаратов в регионах и в случае необходимости их перераспределяет.

Газета «Коммерсантъ» сообщала ранее, что общественные организации «Вместе против гепатита» и «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» обратились к властям с предупреждением, что может не хватить препаратов для пациентов, у которых диагностированы одновременно ВИЧ и гепатит С.

Обе организации указали, что одновременное инфицирование вирусами гепатита и иммунодефицита существенно ускоряет развитие негативных последствий обоих заболеваний, таких как цирроз печени, который является третьей по частоте причиной смерти пациентов с ВИЧ.

К текущему моменту проведены аукционы на закупку лишь 44% препаратов, запланированных для лечения хронических вирусных гепатитов в 2022 году, говорится в обращении организации «Вместе против гепатита» к Минздраву.

Читайте на РБК Pro Pro Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Статьи Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Инструкции Pro География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать Инструкции

Вирусами хронического гепатита инфицированы около 12% ВИЧ-положительных пациентов (примерно 130 тыс. человек), однако в 2022 году государство планировало предоставить лекарства для терапии хронического гепатита С лишь 15 тыс. пациентов с двумя диагнозами, говорится в обращении. Как правило, это люди с тяжелыми поражениями печени, которые нуждаются в незамедлительном лечении. Если до конца года ситуация не изменится, терапию не получат около 10 тыс. человек, которые рассчитывали начать лечение в этом году, подсчитали в организации.

Обращение, в котором говорилось о недостаточном числе проведенных аукционов и потенциальном дефиците, в начале июня направила президенту России Владимиру Путину директор межрегиональной общественной организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Мария Онуфриева. Она также сообщила, что в начале марта написала о нехватке препаратов в правительство, но ответа не получила.

Оба объединения попросили поручить ответственным лицам ускорить решение проблемы и выполнить весь объем закупок.

В 2020 году терапию против гепатита C в России официально получили более 20,3 тыс. человек. Это на 28% больше, чем годом ранее, однако общее покрытие лечением находится на низком уровне — менее 0,5% от общего оценочного количества пациентов с этим заболеванием, говорилось в отчете Коалиции по готовности к лечению. Организация проанализировала госзакупки препаратов для лечения гепатита С в России.

Данные о точном числе хронически больных гепатитом C в России разнятся — от 2,3 млн человек, согласно справке о реализации программы по полной элиминации (искоренению) гепатита C в России, до 4,5 млн, согласно данным, которые привел главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, ежегодно от этой болезни умирают около 17 тыс. россиян.

В России больные гепатитом С обеспечиваются препаратами бесплатно в рамках ОМС за счет федерального и регионального бюджетов. Теоретически любой заболевший гепатитом С в России имеет право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС, но высокие цены на препараты и нехватка финансирования становятся препятствиями, было признано в отчете Коалиции по готовности к лечению. Минздрав на федеральном уровне делает закупки препаратов для терапии гепатита С лишь для пациентов с сочетанной инфекцией, то есть ВИЧ + гепатит С, а основное бремя закупок лекарств ложится на регионы, чьи бюджеты ограничены.