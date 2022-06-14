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Общество ,  
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Минздрав ответил пациентам с ВИЧ и гепатитом С о нехватке лекарств

Пациенты с ВИЧ и гепатитом С обратились к властям с жалобой, что к июню было реализовано менее половины запланированных аукционов на покупку лекарств. Минздрав обещает, что больные будут обеспечены лечением «в полном объеме»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Поставки препаратов для лечения пациентов с ВИЧ и гепатитом С согласно полученным заявкам будут реализованы до конца года, сообщил РБК главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. По его словам, «есть абсолютная готовность российской системы здравоохранения решать вопросы коинфекции ВИЧ и вирусного гепатита С на основе самых высоких научных стандартов», а доступ к необходимым препаратам «обеспечен в полном объеме». Также, по его словам, в ближайшее время начинается заявочная кампания на 2023 год.

Так в ведомстве отреагировали на просьбу РБК прокомментировать обращения двух объединений пациентов с гепатитом C и ВИЧ, которые обратились к властям с жалобами на потенциальную нехватку препаратов. Об обращениях объединений пациентов ранее писал «Коммерсантъ».

Финансирование программы по обеспечению необходимыми лекарствами для лечения пациентов с ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, идет за счет средств федерального бюджета и в 2022 году было увеличено по сравнению с 2021 годом на 920 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Для «эффективного использования бюджетных ассигнований» применяется практика заключения долгосрочных контрактов, которые позволяют снижать стоимость закупки за счет больших объемов и обеспечивать пациентов терапией сразу на несколько лет. Также ведомство утверждает, что ведет постоянный мониторинг остатков лекарственных препаратов в регионах и в случае необходимости их перераспределяет.

Газета «Коммерсантъ» сообщала ранее, что общественные организации «Вместе против гепатита» и «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» обратились к властям с предупреждением, что может не хватить препаратов для пациентов, у которых диагностированы одновременно ВИЧ и гепатит С.

Обе организации указали, что одновременное инфицирование вирусами гепатита и иммунодефицита существенно ускоряет развитие негативных последствий обоих заболеваний, таких как цирроз печени, который является третьей по частоте причиной смерти пациентов с ВИЧ.

К текущему моменту проведены аукционы на закупку лишь 44% препаратов, запланированных для лечения хронических вирусных гепатитов в 2022 году, говорится в обращении организации «Вместе против гепатита» к Минздраву.

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Эксперты оценили в 99% долю не получающих лечение россиян с гепатитом С
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Вирусами хронического гепатита инфицированы около 12% ВИЧ-положительных пациентов (примерно 130 тыс. человек), однако в 2022 году государство планировало предоставить лекарства для терапии хронического гепатита С лишь 15 тыс. пациентов с двумя диагнозами, говорится в обращении. Как правило, это люди с тяжелыми поражениями печени, которые нуждаются в незамедлительном лечении. Если до конца года ситуация не изменится, терапию не получат около 10 тыс. человек, которые рассчитывали начать лечение в этом году, подсчитали в организации.

Обращение, в котором говорилось о недостаточном числе проведенных аукционов и потенциальном дефиците, в начале июня направила президенту России Владимиру Путину директор межрегиональной общественной организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Мария Онуфриева. Она также сообщила, что в начале марта написала о нехватке препаратов в правительство, но ответа не получила.

Оба объединения попросили поручить ответственным лицам ускорить решение проблемы и выполнить весь объем закупок.

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Фото:Shutterstock

В 2020 году терапию против гепатита C в России официально получили более 20,3 тыс. человек. Это на 28% больше, чем годом ранее, однако общее покрытие лечением находится на низком уровне — менее 0,5% от общего оценочного количества пациентов с этим заболеванием, говорилось в отчете Коалиции по готовности к лечению. Организация проанализировала госзакупки препаратов для лечения гепатита С в России.

Данные о точном числе хронически больных гепатитом C в России разнятся — от 2,3 млн человек, согласно справке о реализации программы по полной элиминации (искоренению) гепатита C в России, до 4,5 млн, согласно данным, которые привел главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, ежегодно от этой болезни умирают около 17 тыс. россиян.

В России больные гепатитом С обеспечиваются препаратами бесплатно в рамках ОМС за счет федерального и регионального бюджетов. Теоретически любой заболевший гепатитом С в России имеет право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС, но высокие цены на препараты и нехватка финансирования становятся препятствиями, было признано в отчете Коалиции по готовности к лечению. Минздрав на федеральном уровне делает закупки препаратов для терапии гепатита С лишь для пациентов с сочетанной инфекцией, то есть ВИЧ + гепатит С, а основное бремя закупок лекарств ложится на регионы, чьи бюджеты ограничены.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Егор Губернаторов
ВИЧ гепатит Минздрав дефицит

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