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В России выросла заболеваемость туберкулезом и гепатитом среди детей

В России выросла заболеваемость туберкулезом и гепатитом у детей на фоне отказов от вакцин
Заболеваемость туберкулезом и гепатитом растет и быстрее всего — среди детей. В детском научно-клиническом центре ФМБА связывают это с отказами от прививок
Фото: Gregor Fischer / dpa / ТАСС
Фото: Gregor Fischer / dpa / ТАСС

За первые пять месяцев текущего года в России выросла заболеваемость туберкулезом, острыми и хроническими гепатитами среди детей младше 14 лет, сообщает «Медвестник» со ссылкой на ежемесячный отчет Роспотребнадзора по инфекционным заболеваниям.

Так, согласно отчету, с начала года впервые выявленный туберкулез обнаружили у 703 детей, что на 17% больше прошлогоднего показателя. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания выросла еще больше — на 19% (666 случаев). При этом, отмечает издание, рост заболеваемости туберкулезом среди всего населения (и дети, и взрослые) не такой быстрый: число случаев впервые выявленного заболевания увеличилось на 4% (17,1 тыс.), туберкулеза органов дыхания — на 5% (16,5 тыс.)

Заболеваемость острыми формами гепатитов среди детей увеличилась почти на четверть (22%) — до 398 случаев. Значительную часть составляют случаи заболевания острым гепатитом А (359) — их число увеличилось на 20%. Количество заболевших острым гепатитом В детей увеличилось вдвое — с 2 до 4. В то же время заболеваемость острым гепатитом С снизилась на 7% (с 14 до 13 случаев).

Число случаев хронических гепатитов в свою очередь увеличилось более чем на четверть (28%) — до 122. Большую часть составляют случаи с хроническим гепатитом С (112, прирост в 32%), заболеваемость хроническим гепатитом В выросла на 11% (10 случаев).

Заведующий приемным отделением Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Валентин Ковалев пояснил «Медвестнику», что рост случаев гепатита и туберкулеза частично связан с отказами от вакцинации детей и ложными медотводами. От гепатита B и туберкулеза, согласно национальному календарю прививок, в России прививают новорожденных детей в первые дни жизни.

Данные Роспотребнадзора подтверждают рост заболеваемости инфекциями, заражение которыми можно предотвратить с помощью вакцины. Так, за январь—май этого года заболеваемость корью среди детей младше 14 лет выросла почти в 150 раз (1,7 тыс. случаев) по сравнению с прошлогодними показателями, коклюшем — в пять раз (3,6 тыс. случаев), паротитом — в 2,3 раза (267), ветряной оспой — на 20% (391 тыс. случаев).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
туберкулез гепатит заболеваемость вакцинация
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