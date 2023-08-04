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Производитель препарата от гепатита С «Викейра Пак» остановит его выпуск

«Фармвестник»: в Россию прекратятся поставки препарата от гепатита С «Викейра Пак»
Американская AbbVie прекращает производство препарата от гепатита C «Викейра Пак», именно с этим связано прекращение поставок, сообщили в компании. В России он будет доступен до декабря 2023 года, а с рынка США его вывели в 2019-м
Фото: Stephan Jansen / Global Look Press
Фото: Stephan Jansen / Global Look Press

Поставки в Россию препарата от гепатита С «Викейра Пак» завершатся к декабрю 2023 года, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на письмо производителя AbbVie. Американская компания объяснила это прекращением производства препарата, отметив, что оно не связано с вопросами его качества и безопасности.

AbbVie подтвердила изданию, что поставки остановятся.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило применение Viekira Pak в стране в 2014 году. В 2016-м AbbVie вместе с «Р-Фарм» начали локализацию производства «Викейра Пак» в России. Как пишет «Фармвестник», «Викейра Пак» стала первой одобренной Минздравом комбинацией препаратов прямого противовирусного действия, которую не надо было дополнять интерферонами.

В США препарат вывели с рынка в 2019 году. В России, сообщает издание, на закупки «Викейра Пак» пришлось 396,8 млн руб. в 2022 году.

У AbbVie есть и другие препараты от гепатита C, например, Mavyret (получил одобрение FDA в 2019 году). В июне российское правительство включило «Мавирет» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это единственный препарат в стране, разрешенный для терапии хронического вирусного гепатита С у детей от 3 до 12 лет, отмечает Vademecum.

По состоянию на 30 июня в России на учете в медицинских организациях состояли более 626,7 тыс. пациентов с гепатитом С, сообщал «Ведомостям» представитель Минздрава. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году зарегистрировали 33,7 тыс. новых случаев хронического ВГС (или 23 случая на 100 000 населения). При этом вице-премьер Татьяна Голикова прошлым летом критиковала Минздрав за отсутствие четкой системы учета больных.

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В министерстве в прошлом году заверили, что пациенты с гепатитом С обеспечены лечением «в полном объеме».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
гепатит препарат остановка производства фармацевтический рынок
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